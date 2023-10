Ostatnio znów wiele mówi się o życiu osobistym Marcina Hakiela. Po blisko roku tancerz rozstał się z Dominiką, z którą związał się po rozpadzie małżeństwa z Katarzyną Cichopek. Gwiazdor ujawnił, że od kilku miesięcy nie dogadywał się najlepiej z partnerką. Choć kobieta nie mieszka na co dzień w Warszawie, regularnie odwiedzała stolicę, by spędzać czas z byłym mężem Katarzyny Cichopek. Ponoć bliską relację zbudowały także córki Marcina Hakiela i Dominiki, które są w tym samym wieku. Jednak związek tancerza to już historia. Jak donosi "Fakt", jednym ze źródeł konfliktów były stosunki między Dominiką a Katarzyną Cichopek.

Marcin Hakiel nie był zadowolony, że jego partnerka dogaduje się z Katarzyną Cichopek

Ostatnio Marcin Hakiel zdradził powody rozstania z Dominiką. Tancerz otworzył się w rozmowie z fanami w mediach społecznościowych i odpowiedział na osobiste pytania. Przyznał, że przestał dogadywać się ze swoją partnerką. Jak sugeruje "Fakt", gwiazdor nie ujawnił wszystkiego. Redakcja podała nowe szczegóły.

Jak się okazuje, Dominika i Katarzyna Cichopek szybko nawiązały dobry kontakt. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" szybko zaufała nowej partnerce Marcina Hakiela i nie miała nic przeciwko, by kobieta spędzała czas z jej dziećmi. Temat macierzyństwa zbliżył je do siebie, co natomiast miało drażnić tancerza.

Właśnie to nie podobało się Marcinowi, bo Dominika zaczęła regularnie rozmawiać i kontaktować się z Kasią. On sam nie rozmawia z byłą żoną i ogranicza kontakty do minimum. Wkurzało go to, bo widział, że one się lubią, nie potrafił tego znieść, to też było powodem kłótni — powiedział "Faktowi" informator.

Źródło tabloidu zaznaczyło, że Marcin Hakiel nadal chowa urazę do Katarzyny Cichopek i fakt, że Dominika coraz lepiej dogaduje się z jego byłą żoną, działał mu na nerwy. Warto przypomnieć, że gdy kobieta potwierdziła rozstanie z tancerzem, zdradziła, że jej córka nadal będzie się spotykała z córką Hakiela i Cichopek.

Marcin wciąż nie wybaczył Katarzynie, dlatego świadomość, że jego nowa partnerka ma z nią dobry kontakt, bardzo go irytowała — dodał informator "Faktu".

Niedawno gwiazdor wrócił także to tematu rozstania z byłą już żoną. W rozmowie z fanami Marcin Hakiel ujawnił, jak dowiedział się o zdradzie. Przyznał, że skorzystał z pomocy specjalistów.