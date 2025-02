Nie da się uniknąć porównań do Katarzyny Cichopek, byłej żony Marcina Hakiela, z którą tancerz ma dwoje dzieci. Dominika Serowska odniosła się do tego tematu bez owijania w bawełnę. Jej słowa mogą być odebrane, jako szpilka w stronę aktorki. Zobaczcie więcej.

Dominika Serowska, obecna partnerka Marcina Hakiela, otwarcie mówi o swoich relacjach z dziećmi tancerza i Katarzyny Cichopek. W podkaście "Rozmowy w dresie", przyznała, że kontakt z nimi układa się dobrze, choć początki były pełne obaw. Serowska zaznaczyła, że stara się nie wchodzić w rolę matki, a raczej wspierać dzieci w codziennych sytuacjach, budując z nimi naturalne, przyjazne relacje.

Ja nie jestem typem takiej 'nadskakiwaczki'. Albo mnie ktoś lubi albo nie. I tak samo podchodzę do dzieci, bo to są już duże dzieci, z nimi się już bardziej gada jak z dorosłym niż z dzieckiem. Uważam, że nasze relacje są spoko, są naprawdę zdrowe, normalne, nie są przerysowane. Jeżeli komuś coś nie odpowiada, to jest to przegadywane. Ja też nigdy nie próbowałam im zastąpić mamy, że np. wraca Adam ze szkoły i ja mówię: 'Chodź, chodź kochanieńki, opowiedz, co robiłeś na lekcjach'. Jak on przyjdzie i chce pogadać, to sobie gadamy na luzie

- zaczęła Dominika.