Dominika i Marcin Hakiel raczej nieczęsto wypowiadają się o Kasi Cichopek, choć zdecydowanie zdarza im się już to częściej, niż samej aktorce. Wciąż jednak doszło do tego raczej kilkukrotnie. Teraz partnerka tancerza postanowiła zrobić to raz jeszcze, a jej słowa mogą nieźle namieszać!

Partnerka Marcina Hakiela wbija szpilę Kasi Cichopek

Małżeństwo Marcina Hakiela i Kasi Cichopek od dawna jest już przeszłością. Rozstali się kilka lat temu, w cieniu niemałej afery, ale mimo to aktorka od samego początku konsekwentnie nie komentuje całej tej sytuacji. Oboje zresztą szybko zaczęli układać swoje życie na nowo - ona u boku Maćka Kurzajewskiego, a on najpierw u boku tajemniczej Dominiki, z którą rozstał się po kilku miesiącach, a następnie z niemniej tajemniczą... również Dominiką.

Tym razem jednak Marcin chętnie chwali się swoim związkiem, zabiera ukochaną na eventy, a także na widownię "Tańca z gwiazdami". Fani mieli więc okazję poznać ją nieco lepiej i niestety nie wszystkim przypadła do gustu. Dominika zdaje się być pewną siebie kobietą, która nie gryzie się w język. Ostatnio nawet na wizji powiedziała słowa, które mogłyby się nie spodobać Cichopek. Teraz wcale nie jest inaczej, bo ukochana Marcina po raz kolejny wypowiedziała się o jego ex żonie.

Marcin Hakiel z partnerką AKPA/Baranowski

Chociaż sama Kasia wciąż unika tematu, druga strona wyraźnie coraz śmielej się o niej jej wypowiada. Tym razem Dominika urządziła na swoim profilu popularne Q&A, podczas którego odpowiedziała szczerze na wiele nurtujących odbiorców pytań. Aż dwa z nich dotyczyły właśnie Cichopek. Najpierw użytkownik dopytywał o zazdrość.

Bywasz zazdrosna o ex partnerkę swojego ukochanego?

Dominika szybko i stanowczo ucięła temat, pisząc:

A jest o co? To stare dzieje

Partnerka Marcina Hakiela o Kasi Cichopek Instagram@_de_bonbon_

Kolejne pytanie brzmiało:

Czy masz dobry kontakt z byłą żoną twojego partnera?

I tym razem Dominika odpowiedziała krótko, ale wymownie:

Nie mam żadnego

Już kilkukrotnie mieliśmy okazję przekonać się, że Marcin, Dominika, Kasia i Maciej raczej nie stworzą szczęśliwej patchworkowej rodzinki. Sam tancerz przyznał, że nie ma żadnego kontaktu z byłą żoną.

Partnerka Marcina Hakiela o Kasi Cichopek Instagram@_de_bonbon_

Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski AKPA/Niemiec