Marcin Hakiel i Dominika Serowska za niespełna dwa miesiące zostaną rodzicami. Teraz zostali zaproszeni do studia TVP2, aby porozmawiać o zbliżającej się dużymi krokami nowej roli w ich życiu. Nieoczekiwanie, Dominika Serowska wyjawiła coś, co mocno zaskoczyło tancerza. Chodzi o narodziny ich synka!

Marcin Hakiel zaskoczony słowami narzeczonej

Marcin Hakiel przez wiele lat był związany z Katarzyną Cichopek, z którą poznał się podczas programu "Taniec z Gwiazdami". Niestety ich małżeństwo się rozpadło i każde z nich poszło w swoją stronę. Katarzyna Cichopek związała się z dziennikarzem Maciejem Kurzajwskim, a Marcin Hakiel znalazł szczęście u boku 9 lat młodszej Dominiki Serowskiej. Kilka miesięcy po ogłoszeniu związku Marcin i Dominika poinformowali, że spodziewają się dziecka. Od tamtego czasu kobieta coraz chętniej relacjonuje przebieg ciąży w swoich mediach społecznościowych, a fani nie mogli doczekać się, aż Dominika i Marcin poinformują o płci dziecka. Podczas hucznego baby shower okazało się, że Marcin Hakiel wraz z partnerką spodziewają się synka. Dla Dominiki będzie to zupełnie nowa rola, natomiast tancerz ma już dwójkę dzieci, więc wygląda na to, że wychowanie trzeciego dziecka nie będzie dla niego problemem.

Dominika już wcześniej mówiła, że jej poród jest zaplanowany na grudzień i będzie to idealny prezent na święta Bożego Narodzenia. Do rozwiązania zatem nie zostało zbyt dużo czasu, więc teraz para postanowiła udać się na wywiad do TVP2. W programie "Mamaland" Dominika i Marcin zostali zapytani o wspólny poród, w którym mężczyzna miałby wspierać ukochaną na porodówce. Dominika bez dłuższego zastanowienia wyjawiła, że wyklucza taką opcję!

Wspólnie chyba niekoniecznie - powiedziała wprost.

Wygląda na to, że to mocno zdziwiło Marcina Hakiela, który zdezorientowany zapytał:

Tak?

Dominika Serowska mocno przystawała przy swoim zdaniu i odpowiedziała:

Tak... Marcin proponował. Na początku ciąży pamiętam, że rozmawialiśmy o tym, aczkolwiek ja nie jestem fanką takich eksperymentów. Więc raczej nie - podsumowała Dominika.

Niedawno Marcin Hakiel i Dominika Serowska zostali zapytani o ewentualny ślub, ponieważ jak wiadomo para jest już zaręczona!

Jak będzie miał być ślub, to będzie, a jak nie, też dobrze. Nie do wszystkiego jest potrzebny - wyjawiła wówczas Dominika w rozmowie z Twoje Imperium.

Wygląda na to, że w tej kwestii Dominika i Marcin Hakiel są zgodni, ponieważ tancerz potwierdził słowa narzeczonej:

Zgadza się, wszystko w swoim czasie. Nie ma co za bardzo galopować. I tak mamy szybki tryb - wyjawił tancerz.

Czekacie na narodziny syna Marcina Hakiela i Dominiki Serowskiej?

