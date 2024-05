Stan zdrowia Kate Middleton nieustannie budzi niepokój, a brak nowych informacji ze strony Pałacu rodzi jeszcze więcej negatywnych emocji. Opinia publiczna martwi się losem księżnej, tym bardziej, że ta od miesięcy nie była widziana! Teraz jednak pojawiły się doniesienia, które mogą nieco ostudzić atmosferę.

Reklama

Księżna Kate w końcu wystąpi publicznie?

Informacja o chorobie nowotworowej Kate Middleton wstrząsnęła opinią publiczną niemal na całym świecie i przyćmiła nawet wiadomość o problemach zdrowotnych samego króla Karola III, który także zmaga się z rakiem. Nie tylko Brytyjczycy od miesięcy bacznie przyglądają się rodzinie królewskiej, wyczekując kolejnych doniesień nt. samopoczucia księżnej oraz postępów w leczeniu.

Do tej pory jednak takowe się nie pojawiły, a przynajmniej nie oficjalne. Niedawno do mediów przedostały się złe wieści dot. księżnej Kate, z których wynikało, że raczej nie zobaczymy jej w najbliższych miesiącach, co niemal od razu poskutkowało ogromnym zamieszaniem. Czy zatem żona księcia Williama zmieniła zdanie?

Księżna Kate i książę William Rex Features/East News

Teraz informator portalu newidea.com.au przekazał, że Kate rzekomo rozważa publiczne wystąpienie i to w niedalekiej przyszłości. Miałoby dojść do niego podczas ceremonii Trooping the Colour, a dokładniej w momencie, gdy cała rodzina królewska zbiera się na balkonie Pałacu.

Kate powiedziała Williamowi, że za zgodą lekarza jest zdeterminowana pojawić się na tym wydarzeniu - przekazano.

Księżna Kate i książę William Rex Features/East News

Wydarzenie odbędzie się już 15 czerwca, zatem księżna ma jeszcze trochę czasu, by podjąć ostateczną decyzję. Okazuje się jednak, że książę William ponoć nie jest przyjaźnie nastawiony do pomysłu żony. Ta mimo wszystko chciałaby pokazać się publicznie, by w końcu uciszyć dyskusje, a tym samym ochronić swoje dzieci.

Zobacz także

Jeśli zakończenie plotek i ochrona dzieci przed plotkami wymaga krótkiego wystąpienia na balkonie Pałacu Buckingham po ceremonii Trooping the Colour, Kate zrobi wszystko, aby tam być

Myślicie, że księżna Kate rzeczywiście pojawi się na ceremonii?

Reklama

Zobacz także: Księżna Kate i książę William wydali oficjalne oświadczenie. "Niezwykle smutno usłyszeć tę wiadomość"

Księżna Kate i książę William Rex Features/East News