Księżna Kate ujawnia nieznane plany podróży! Pałac zaskoczony

Podczas tegorocznych obchodów Dnia św. Patryka w Irlandii, księżna Kate pojawiła się w towarzystwie księcia Williama. To ważne wydarzenie dla brytyjskiej rodziny królewskiej, która od lat pielęgnuje tradycję udziału w uroczystościach związanych z patronem Irlandii.

Kate Middleton, znana ze swojego nienagannego stylu i elegancji, jak zwykle zachwyciła obecnych swoim wyglądem. Tym razem jednak to nie jej kreacja była głównym tematem rozmów, lecz słowa, jakie wypowiedziała na temat swoich planów.

Księżna Kate chciałaby wrócić do podróżowania

Księżna Kate podczas rozmowy z uczestnikami wydarzenia otwarcie przyznała, że marzy o podróży do Australii i Nowej Zelandii. To wyznanie było o tyle zaskakujące, że wcześniej Pałac Kensington nie informował o tego typu planach.

Kate zdradziła, że chętnie odwiedziłaby te kraje wraz z rodziną. Podkreśliła, że zarówno ona, jak i książę William, mają ogromny sentyment do Australii i Nowej Zelandii, gdzie byli już wcześniej w ramach królewskich wizyt.

Chciałbym tam teraz z nimi wrócić. Chodzi o znalezienie na to czasu. Uwielbiam podróżować. Tak, to długi lot (...). Jest teraz tak wiele możliwości podróżowania, że myślę, że wspaniale jest tego doświadczyć – miała powiedzieć do będącego na uroczystości Adamoa Hamiltona.

Mamy tendencję do „wychodzenia dalej”, gdy są to oficjalne wizyty, ponieważ jesteśmy w stanie wygospodarować czas na poznanie tych krajów w bardziej prywatnym charakterze. W przeciwnym razie zobaczysz wiele wnętrz niesamowitych budynków, ale nie spotkasz wielu ludzi. Trzeba się upewnić, że możesz połączyć pracę i czas z dziećmi – czytamy w relacji brytyjskiego dziennika „Mirror”.

Pałac zareaguje na wypowiedź księżnej Kate?

Nie jest tajemnicą, że każde oficjalne wystąpienie członków brytyjskiej rodziny królewskiej jest starannie przygotowane i skoordynowane z Pałacem. Słowa księżnej Kate o podróży do Australii i Nowej Zelandii mogły więc wywołać zaskoczenie w królewskich kręgach.

Na razie nie pojawił się oficjalny komunikat ze strony Pałacu Kensington. Nie wiadomo, czy słowa Kate oznaczają już zaplanowaną podróż, czy jedynie luźne rozważania na przyszłość. Tymczasem książę William udał się w pierwszą podróż zagraniczną w tym roku. Następca tronu wybrał się do Estonii, gdzie stacjonują brytyjscy żołnierze.

Trzeba przyznać, że księżna Kate wywołała zaskoczenie na obchodach Dnia św. Patryka i to nie tylko ze względu na wypowiedzi na temat podróży.

Choroba księżnej Kate jest w remisji

​Księżna Kate, żona księcia Williama, w styczniu 2024 roku przeszła planowaną operację jamy brzusznej. Po zabiegu, w wyniku dodatkowych badań, zdiagnozowano u niej nowotwór. Księżna poddała się profilaktycznej chemioterapii i w marcu 2024 roku poinformowała opinię publiczną o swoim stanie zdrowia.

W styczniu 2025 roku księżna Kate ogłosiła, że jej choroba jest w remisji, co oznacza, że leczenie przyniosło pozytywne rezultaty i objawy nowotworu ustąpiły. Mimo to, proces pełnego powrotu do zdrowia jest długotrwały, a księżna nadal koncentruje się na rekonwalescencji.

