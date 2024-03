Po kilku tygodniach milczenia prawda wyszła na jaw i okazała się smutniejsza, niż wyobrażali sobie Brytyjczycy. W piątek, 22 marca Kate Middleton wydała oświadczenie, w którym ujawniła, że walczy z nowotworem i rozpoczęła chemioterapię. Komunikat nagrano w Windsorze w środę. Okazuje się, że to księżna Walii była inicjatorką tego pomysłu. Jej przyjaciółka opowiedziała o kulisach w rozmowie z „The Sunday Times”.

Cała Wielka Brytania żyje doniesieniami o chorobie księżnej Kate. Ukochana następcy tronu podzieliła się nagraniem, w którym opowiada o walce z rakiem i chemioterapii. Ujawniła, że nie wie, kiedy będzie mogła wrócić do pełnienia obowiązków. Nie zobaczymy jej też podczas nabożeństw wielkanocnych. Zaraz po wydaniu oświadczenia księżna Kate opuściła Windsor. Teraz wypoczywa w gronie najbliższych, z dala od mediów.

W rozmowie z „The Sunday Times” przyjaciółka księżnej Walii przekazała, że to właśnie Kate Middleton nalegała na nagranie komunikatu i ucięcie wszelkich spekulacji. Plotkowano nie tylko o jej problemach zdrowotnych, ale również rozwodzie i rzekomym romansie księcia Williama. Żona następcy tronu cały czas może liczyć na wsparcie ukochanego.

Tak naprawdę nie chodziło o sam dramat z ostatnich kilku tygodni, choć oczywiście cała sprawa jest bardzo przykra. (przyp. red. – Kate) Czuła, że musi to zrobić ze względu na to, że jest osobą publiczną, na której ciąży większa odpowiedzialność. Napisała całe przemówienie samodzielnie i przyszło jej to bardzo szybko. To była jej decyzja, William w pełni ją poparł. Jest z niej niezwykle dumny i podziwia za siłę i odwagę

– przekazał „The Sunday Times”.