Już niebawem startują castingi do siódmej edycji "Must Be The Music". Pierwsze przesłuchania wokalistów i muzyków zostały przesunięte w czasie z uwagi na chorobę Kory, której udział w programie stał pod dużym znakiem zapytania. Gwiazda podjęła jednak ostateczną decyzję i zakomunikowała ją producentom show. Przypomnijmy: Schorowana Kora wraca do Must Be The Music? Jest komentarz gwiazdy

Mimo pozostania Kory w programie, skład jury "Must Be The Music" jednak się zmieni. Stacja poinformowała dziś, że z programu odchodzi Wojtek "Łozo" Łozowski. Oficjalnym powodem jego rezygnacji jest chęć skupienia się na własnych projektach muzycznych zaplanowanych na najbliższy rok. Na miejscu Wojtka zobaczymy Piotra Roguckiego, frontmana grupy COMA. 36-letni wokalista pojawi się już na najbliższym castingu i rozpocznie tym samym przygodę z telewizją.

