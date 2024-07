Ostatnie tygodnie upłynęły pod znakiem bardzo niepokojących doniesień o stanie zdrowia Kory. Słynna wokalistka od dłuższego czasu nie czuła się najlepiej, a choroba zmusiła ją do zrezygnowania z pracy i występów - odwołano wszystkie najbliższe koncerty. Nieoczekiwanie też Kora wyszła za mąż za swojego wieloletniego partnera. Przypomnijmy: Jak wyglądał ślub Kory i co z jej chorobą? To nie są dobre wiadomości

Rezygnacja Kory w trudnej sytuacji postawiła producentów "Must Be The Music", którzy rozpoczęli już nawet poszukiwania nowej jurorki. Negocjowano m.in. z Edytą Górniak i Beatą Kozidrak, ale ostatecznie żadna z nich nie podpisała umowy. Zobacz: Górniak ujawniła swoją decyzję w sprawie udziału w talent show

Przesunięto również o ponad tydzień pierwszy casting i udział jakiegokolwiek nowego jurora stanął pod znakiem zapytania. Okazuje się jednak, że była to przemyślana decyzja - jak donosi dziennik "Fakt", Kora wraca na fotel jurorski i już 19 stycznia pojawi się na castingu nowej edycji "MTBM"! Gwiazda twierdzi, że czuję się już lepiej i jest gotowa do powrotu.



Czuję się lepiej, wracam do pracy! - skomentowała krótko w rozmowie z "Faktem" Kora.

Trzeba przyznać, że po ostatnich doniesieniach jest to bardzo pozytywna wiadomość. Trzymamy kciuki!

Zobacz: W takich luksusach mieszka Kora z ukochanym

