Kora jest chyba najostrzejszą jurorką w "Must Be the Music". Wokalistka oceniając występy uczestników zawsze mówi to co myśli, zaskakując nowymi tekstami, które często powtarzane są przez wiele następnych edycji czy przytaczane w wywiadach prasowych. Czasami jej szczere oceny prowokują kolegów z jury do ostrej wymiany zdań. Zobacz: Ostra kłótnia w MBTM. Kora i Sztaba na starcie dali czadu

Reklama

W najnowszym sezonie show Kora co prawda mniej przeklina niż wcześniej, ale cały czas potrafi zaskoczyć ciętymi ripostami i spontanicznym zachowaniem.

Obejrzyjcie miks najlepszych tekstów jurorki jakie padły w trakcie trwania 6. edycji "Must Be The Music". W wideo znalazły się zarówno powiedzonka wokalistki, gdy broniła słabych wykonawców oraz gdy krytykowała ignorantów i muzycznych analfabetów.

Zobacz: Przebój Maanamu w MBTM. Co na to Kora?

Zobacz także

Reklama

Gwiazdy podczas pierwszego półfinału Must Be The Music 6: