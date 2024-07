Program Celebrity Splash od samego początku wzbudzał ogromne emocje. Największą dyskusje wywołał udział Danuty Stenki w roli jurora nowego show. Celebrity Splash i Danutę Stenkę postanowiła wówczas bronić sama Nina Terentiew. Zobacz: Terentiew o udziale Stenki w Celebrity Splash: Korona z głowy jej nie spadnie!

W programie, w którym gwiazdy wykonują skoki do wody, w roli jurora występuje także Otylia Jędrzejczak. Była sportsmenka w nowej roli jest dość surowa i wymagająca. Jędrzejczak w rozmowie z magazynem "Party" przyznała na kim wzoruje się jako jurorka.



- Od początku założenie było takie, że skoro jestem zapoznana z wodą, rywalizacją i skokami mam dawać fachowe opinie- zdradza Otylia. Chcę z odcinka na odcinek widzieć postęp i efekt "wow". Wiesz "Taniec z Gwiazdami" ma Czarną Mambę a "Celebrity Splash!" ma mnie... Białą Mambę!

Wygląda więc na to, że uczestnicy nowego show Polsatu, nie mogą liczyć na taryfę ulgową u Otylii Jedrzejczak. Co ciekawe pływaczka potwierdziła te słowa we wczorajszym odcinku zakładając koszulkę z nadrukiem "Biała Mamba" i nie szczędziła słów krytyki gwiazdom.

