Tomasz Oświeciński w weekend poszedł na imprezę razem z Bilguunem. Ale celebryta został przyłapany w dość intymnej sytuacji. Bo na tej imprezie podrywał tajemniczą nieznajomą azjatyckiego pochodzenia. Może to znajoma Bilguuna? Były tańce, przytulenia i pocałunki! Jesteśmy zaskoczeni, bo jeszcze do niedawna Tomasz Oświeciński deklarował, że jego dziewczyną jest Luiza Dorosz. Para była nawet razem w telewizji śniadaniowej. Do niedawna nikt nie wiedział o tym, że Tomasz Oświeciński jest w nowym związku, a z żoną rozstał się jakiś czas temu. Teraz wydaje się, że Tomasz jest znowu wolny!

Szkoda, bo Luiza i Tomasz wydawali się dobrani. Oboje połączył sport. Kiedyś wybranka trenera i aktora trenowała koszykówkę, a także odnosiła sukcesy w lekkoatletyce. Później zamarzyła o pracy modelki, dlatego wzięła udział w konkursie Miss Polonia Ziemi Radomskiej. W 2011 roku Luiza wystąpiła w filmie "Wojna żeńsko-męska". Dzisiaj pracuje jako modelka, prowadzi swoją firmę zajmującą się wprowadzaniem na polski rynek suplementów diety i wspiera Tomasza Oświecińskiego.

Wygląda na to, że to już przeszłość i Tomasz Oświeciński znowu szuka miłości. Zobacz na zdjęciach, jak Oświeciński bawi się w weekendy.

