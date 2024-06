Robert Lewandowski w końcu skomentował taneczne popisy swojej żony. Anna Lewandowska od jakiegoś czasu dość często publikuje w sieci nagrania, jak z wywija z przystojnymi mężczyznami, a to wywołuje mieszane uczucia wśród internautów. Nie brakuje słów zachwytu nad umiejętnościami Lewandowskiej, ale niektórzy uważają, że żona Roberta nie powinna pokazywać się w tak zmysłowych tańcach z innymi mężczyznami. Teraz głos zabrał sam Robert Lewandowski!

Robert Lewandowski szczerze o filmach z tańczącą żoną

Anna Lewandowska już jakiś czas temu odkryła nową pasję. Żona Roberta Lewandowskiego pokochała taniec, a dokładniej zmysłową bachatę. Trenerka pomimo wielu obowiązków zawsze znajduje czas na lekcje tańca i widać, że sprawia jej to ogromną radość. Trenerka chętnie pokazuje w sieci, jak tańczy, ale jej nagrania często wywołują burzę w komentarzach. Ostatnio Marianna Schreiber uderzyła w Annę Lewandowską na wizji twierdząc, że to co robi trenerka "nie jest do końca normalne". W obronie Lewandowskiej stanął Mateusz Borek, a teraz głos zabrał sam Robert Lewandowski!

Piłkarz był ostatnio gościem w programie Moniki Olejnik. Dziennikarka zapytała wówczas o taneczną pasję jego żony, której filmiki z treningów bachaty często dzielą internautów. Niektórzy piszą wprost, że nie podoba się im taniec Anny Lewandowskiej, a inni zwracają uwagę na tanecznych partnerów trenerki. A jak całe zamieszanie komentuje Robert Lewandowski?

Ja sam zacząłem tańczyć, ja lubię tańczyć, nie mam problemu z tańcem. Od wielu lat na parkiecie potrafiłem tańczyć. Nawet jak Ania zaczęła tańczyć, to też razem z Anią tańczyłem Robert Lewandowski wyznał w rozmowie z Monika Olejnik.

Piłkarz zwrócił przy okazji uwagę na różnicę kulturową pomiędzy Polską a Hiszpanią, gdzie zupełnie inaczej jest odbierana bachata.

Kultura Hiszpanów jest inna. Oczywiście, jak mieszka się w Polsce, jak nie ma się wiedzy i takiego obycia, to trochę się tak patrzy zero-jedynkowo. Nie jesteśmy narodem wyluzowanym, jesteśmy bardziej spięci ocenił w programie Moniki Olejnik.

Anna i Robert Lewandowscy instagram.com/annalewandowska

Jak widać, Robert Lewandowski bardzo pozytywnie ocenia pasję swojej żony. Taki mąż to prawdziwy skarb!

