Tomasz Oświeciński rozstał się ze swoją żoną. To duże zaskoczenie dla jego fanów, ponieważ aktor często ciepło wypowiadał się na temat swojej rodziny. W wywiadach nigdy nie pomijał swojej żony, a w programie "Agent", w którym dał się lepiej poznać, nie raz ją wspominał. Para postanowiła się jednak rozstać. Owocem ich związku jest jednak urocza córka - Maja Oświecińska. Dziewczynka dzieli ze swoim ojcem miłość do aktorstwa i sama gra już od dłuższego czasu w "Na Wspólnej".

Reklama

Okazuje się, że życie gwiazdora wcale nie jest takie usłane różami. Jak udało ustalić się Party.pl, Tomasz Oświeciński i jego żona rozstali się.

Między Tomkiem i jego żoną nie układało się już od jakiegoś czasu. Teraz dzielą się opieką nad Mają i spędzają z nią jak najwięcej czasu tylko się da. Tomek jest mocno zapracowany - powiedział nam informator.

Obecnie dzielą się opieką nad córką, a aktor nie boi się już pokazywać z nową partnerką. Niedawno został przyłapany przez fotoreporterów z dziewczyną i córeczką na spacerze w drodze do restauracji. Gwiazdor znany z serialu "M jak miłość" nie szczędził swojej nowej wybrance czułości. Co było przyczyną rozpadu jego dotychczasowego małżeństwa? Powody nie są znane, ale mogło na to wpłynąć wiele czynników.

Zobacz także

Zobacz: Tomasz Oświeciński nowym Terminatorem?! Polak jednym z trzech kandydatów do słynnej roli!

Tomasz Oświeciński z nową partnerką

Reklama

Tomasz Oświeciński rozstał się z żoną!