Produkcja "Tańca z Gwiazdami" ogłosiła liczne zmiany, jakie zostały przygotowane z myślą o widzach, jednak ci nie do końca są zadowoleni z nowości. W komentarzach rozpoczęła się dyskusja, internauci zwracają uwagę na jedno.

Fani "Tańca z Gwiazdami" komentują zmiany w programie

W 16. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", która rozpocznie się 2 marca 2025 roku, wprowadzono szereg istotnych zmian mających na celu odświeżenie formatu i zwiększenie atrakcyjności dla widzów. Oprócz tradycyjnych tańców towarzyskich, uczestnicy będą musieli zmierzyć się z polskimi tańcami ludowymi, takimi jak oberek czy kujawiak. To nowość w programie, która ma na celu ukazanie różnorodności tanecznej oraz sprawdzenie wszechstronności uczestników.

Dodatkowo wprowadzono solowe występy gwiazd, podczas których uczestnicy będą prezentować swoje umiejętności taneczne bez wsparcia partnera. To wyzwanie pozwoli na indywidualną ocenę talentu i zaangażowania każdej gwiazdy. Niestety część fanów programu nie jest zadowolona z takich zmian i w komentarzach dali o tym oczywiście znać. Dodatkowo widzowie martwią się, w jaki sposób tancerz tańca towarzyskiego może nauczyć swoją gwiazdę tańca ludowego.

To już nie jest ten sam program. Rozumiem, że chcecie przyciągnąć widownię, ale bez przesady

Jak tancerze mogą nauczyć innego stylu? Przecież dla nich to też nowość!?! - grzmią fani.

Na szczęście posypały się również słowa zachwytu nad nowościami od produkcji "Tańca z Gwiazdami".

Woooooow, ale będę oglądać

Numery wszystkich par 16. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Produkcja show zdradziła już numery startowe wszystkich par, które wystąpią w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami". Oto cała lista:

Blanka i Mieszko Masłowski Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentova Magda Mołek i Michał Bartkiewicz Cezary Trybański i Izabela Skierska Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke Tomasz Wolny i Daria Syta Grażyna Szapołowska i Jan Kliment Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska Magdalena Narożna i Piotr Musiałkowski Michał Barczak i Magda Tarnowska Ola Filipek i Wojciech Kucina Adrianna Borek i Albert Kosiński

Numery te są istotne dla widzów, którzy chcą głosować na swoje ulubione pary podczas trwania programu. Głosowanie będzie możliwe poprzez wysyłanie SMS-ów na wskazane numery oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Program "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" będzie emitowany od 2 marca 2025 roku, w każdą niedzielę o godzinie 19:55 na antenie Polsatu.

Intensywne treningi do "Tańca z Gwiazdami"

Treningi do 16. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", której premiera zaplanowana jest na 2 marca 2025 roku, już się rozpoczęły. Uczestnicy intensywnie przygotowują się do swoich występów, spędzając długie godziny na salach treningowych pod okiem doświadczonych tancerzy. Niektórzy startują od zera i nigdy w życiu nie mieli okazji tańczyć zawodowo. Inni jednak są obyci z ruchem, ponieważ np. tańczyli w przeszłości inne style lub tańczą na scenie, tak jak w przypadku Blanki.

Fanie nie mogą doczekać się występu Cezarego Trybańskiego, który jest byłym zawodnikiem NBA, a jego wzrost może mu utrudnić koordynację ruchów tanecznych. Zdaniem wielu, faworytką 16. edycji jest Maria Jeleniewska.

