Nowy program Bagiego wstrzymany. Gwiazdor zabrał głos

Premiera drugiego odcinka autorskiego programu Bagiego na YouTube została tymczasowo wstrzymana. 24-letni influencer poinformował o tym w środę w relacji na Instagramie, dając jasno do zrozumienia, że temat wciąż jest gorący, bo trwają rozmowy o dalszym publikowaniu formatu. Podkreślił, że to projekt, o którym długo myślał i który jest dla niego wyjątkowo ważny.

„Farma Bagiego” wstrzymana. Zwycięzca „Tańca z gwiazdami” zabrał głos

„Farma Bagiego” wystartowała w poniedziałek na YouTube, a zapowiedzi sugerowały regularną kontynuację. Tymczasem druga odsłona nie weszła zgodnie z planem - i to właśnie brak konkretnej daty powrotu najmocniej rozkręcił spekulacje.

Bagi nie podał powodu wstrzymania. Zamiast tłumaczeń postawił na krótkie, ale jednoznaczne informacje: publikacja odcinka została zawieszona, a on sam jest w trakcie rozmów dotyczących dalszej emisji. Influencer podziękował też za wiadomości wsparcia i zapewnił, że robi wszystko, by wrócić do publikacji jak najszybciej. Nie ukrywał też, że jest poirytowany z powodu tej sytuacji.

Widzowie, premiera dzisiejszego odcinka zostaje tymczasowo wstrzymana... przekazał zwycięzca „Tańca z gwiazdami”.

Prowadzę obecnie rozmowy dotyczące emitowania dalej mojego programu. Mam wielką nadzieję, że wrócę jak najszybciej z dobrymi wieściami. Nie muszę wam mówić, jak ważny jest to dla mnie projekt, jak marzyłem, aby to zrealizować. Dziękuję za wszystkie wiadomości wsparcia od wczoraj, dokładam wszelkich starań, aby jak najszybciej wrócić do dalszych publikacji dodał.

„Farma Bagiego” autorskim programem Bagiego

Nowy program miał być dla Bagiego wyraźnym sygnałem: po telewizyjnym rozgłosie wybiera własną ścieżkę i wraca na platformę, od której zaczynał budować swoją rozpoznawalność. Format bazuje na rywalizacji i strategii: uczestnicy wyjeżdżają na tytułową „farmę”, są dzieleni na dwie drużyny i mierzą się w różnych zadaniach.

Liczy się nie tylko sprawność fizyczna, ale też myślenie i umiejętność układania relacji w grupie. W programie pojawiają się sojusze, a co pewien czas odbywają się obrady zakończone eliminacją kolejnych osób. Wśród uczestników wymienianych przy starcie znaleźli się m.in. Gawronek, Crazy Oliwka, Damian Glinka, Weronika Białek i Miłosz Kulesza. Całość ma klimat znany z telewizyjnych reality-show, ale w internetowym tempie i z influencerką obsadą.

Bagi przejdzie do telewizji?

Wstrzymanie odcinka pojawia się w momencie, gdy nazwisko Bagiego coraz częściej przewija się w rozmowach o jego kolejnych medialnych krokach. Po zdobyciu Kryształowej Kuli w jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami” influencer mocniej wszedł w świat dużych formatów, a w kuluarach Polsatu nie brakowało plotek o następnych projektach z jego udziałem.

Sam Bagi potwierdził, że rozmawiał z dyrektorem programowym stacji Edwardem Miszczakiem. Wątek był szeroki: od uwag dotyczących pracy nad dykcją po sygnały, że stacja widzi w nim potencjał do dalszych występów przed kamerą. Wśród nazw, które przewijały się w kontekście jego przyszłości, pojawiło się też „Halo tu Polsat”.

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