Ostatnio Dominika Ostałowska mniej pojawiała się na planie "M jak Miłość"? Powód? Podobno scenarzyści mocno okroili jej wątek w serialu.

Nagle z 20 dni zdjęciowych, kiedy grała Martę Budzyńską, zaczęła pojawiać się na planie 1-3 dni w miesiącu. A to przełożyło się, niestety, na zarobki aktorki, które zmniejszyły się kilkakrotnie - czytamy w "Na Żywo".

Ale podobno Krystian Wieczorek stanął w obronie partnerki z planu i poprosił, żeby nie ograniczać Ostałowskiej jej wątku. Krystian i Dominika w serialu grają małżeństwo, ale aktor przez różne inne propozycje nie przejmuje się tym, że mniej bywa na planie.

"On ją bardzo szanuje, uważa, że jest niezwykle zdolną aktorką, z którą grać to sama przyjemność. Niestety niewiele wskórał, ale za to swoją lojalnością niezwykle mocno ujął Dominikę" – zdradza informator "Na Żywo".

Podobno Dominika Ostałowska miała żal do Wieczorka, że nie zaprosił jej na swój ślub z Marysią Szafirską, ale chyba po takim geście nie ma chyba żadnych wątpliwości, że to prawdziwa przyjaźń.

Wiadomo też, że starsze wątki w serialu po chwili wyciszenia wracają i tylko patrzeć jak zawirowania w życiu Budzyńskich, w których wcielają się Dominika Ostałowska i Wieczorek znowu będą rozpalać emocje widzów.

14-letni syn Dominiki Ostałowskiej - Hubert też gra w M jak Miłość i to syna jej serialowego męża Andrzeja Budzyńskiego.

Dominika Ostałowska i Krystian Wieczorek w "M jak Miłość" grają małżeństwo, w którym miesza postać grana przez prawdziwą żonę aktora.

Dominika Ostałowska gra w "M jak Miłość" 16 lat.