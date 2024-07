Dominika Ostałowska straci pracę w "M jak miłość" przez wagę? Aktorka niedawno znowu przytyła kilka kilogramów, co stanowi spory problem dla producentów serialu. W ciągu kilku miesięcy serialowa Marta Budzyńska mocno się zmieniła, a na nieszczęście Dominiki Ostałowskiej w serialowej rzeczywistości nie jest uwzględniona przerwa wakacyjna. To oznacza, że aktorka musi schudnąć, aby wyglądać tak jak w ostatnich odcinkach poprzedniego sezonu, ponieważ nie będzie realistycznie wyglądało to, że Marta Budzyńska sporo przytyła w ciągu kilku dni.

Jakiś czas temu Dominika Ostałowska zdecydowała się na dietę, na której faktycznie trochę schudła. To właśnie w tym okresie kręcono odcinki ostatniego sezonu "M jak miłość". Teraz jednak gwiazda wygląda nieco inaczej, co producentom za bardzo nie pasuje. Aktorce zasugerowano, aby schudła i wróciła do formy sprzed kilku miesięcy:

Dla płynności "M jak miłość" byłoby lepiej, gdyby wróciła do starej figury. Nie może być tak, że jednego dnia Marta jest szczupła, a drugiego nagle znacznie bardziej zaokrąglona - zdradza informator "Faktu".

Uważacie, że Dominika Ostałowska powinna schudnąć?

