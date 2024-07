Za nami 86. rozdanie nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. W tym roku faworytów w wyścigu po Oscary nie brakowało, a wybór był naprawdę ciężki. Ostatecznie największymi wygranymi okazały się "Grawitacja" i "Zniewolony". Ten pierwszy zdobył aż siedem statuetek, choć większość w kategoriach technicznych. Na pewno sporą niespodzianką jest brak Oscara dla Leonardo Di Caprio czy filmu "American Hustle".

OSCARY 2014 - Lista zwycięzców:

Honorowy Oscar: Steve Martin, Angela Lansbury, Piero Tosi oraz Angelina Jolie

Najlepszy film: "Zniewolony: 12 Years a Slave"

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa: Cate Blanchett za "Blue Jasmine"

Najlepszy aktor pierwszoplanowy: Matthew McConaughey za "Witaj w klubie"

Najlepszy aktor drugoplanowy: Jared Leto za "Witaj w klubie"

Najlepsze kostiumy: Catherine Martin za "Wielki Gatsby"

Najlepsza charakteryzacja: Adruitha Lee i Robin Mathews za "Witaj w klubie"

Najlepsza animacja krótkometrażowa: "Pan Hublot"

Najlepszy film animowany: "Kraina lodu"

Najlepsze efekty specjalne: "Grawitacja"

Najlepszy film krótkometrażowy: "Helium"

Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny: "The Lady In Number 6"

Najlepszy film dokumentalny: "20 Feet from Stardom"

Najlepszy film nieanglojęzyczny: "Wielkie piękno"

Najlepszy dźwięk: "Grawitacja"

Najlepszy montaż dźwięku: "Grawitacja"

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Lupita Nyong'o za "Zniewolony: 12 Years a Slave"

Najlepsze zdjęcia: "Grawitacja"

Najlepszy montaż: "Grawitacja"

Najlepsza scenografia: "Wielki Gatsby"

Najlepsza ścieżka dźwiękowa: "Grawitacja"

Najlepsza piosenka: "Let It Go" Kristen Anderson-Lopez i Robert Lopez z "Krainy Lodu"

Najlepszy scenariusz adaptowany: John Ridley za "Zniewolony: 12 Years a Slave"

Najlepszy scenariusz oryginalny: Spike Jonze za "Ona"

Najlepsza reżyseria: Alfonso Cuaron za "Grawitację"

