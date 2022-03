Oscary 2022: Wręczono najważniejsze nagrody w świecie filmu! Lista zwycięzców

Najważniejsze postaci świata kina zebrały się w nocy z 27 na 28 marca w Hollywood, by obejrzeć 94. ceremonię rozdania Oscarów. Jak co roku nie zabrakło pięknych kreacji na czerwonym dywanie, łez wzruszenia oraz kontrowersji. Impreza odbyła się też w cieniu wojny na Ukrainie, do której także odnieśli się zgromadzeni. Wreszcie poznaliśmy listę laureatów wyłonionych przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej. Do faworytów należały filmy "Diuna" oraz "Psie pazury", które łącznie miały ponad 20 nominacji. Ile statuetek ostatecznie udało im się zgarnąć? Kto był wielkim wygranym imprezy? Sprawdźcie wyniki.

Oscary 2022: Lista laureatów. Akademia zaskoczyła!

Na tegorocznych Oscarach nie brakowało super produkcji, które walczyły o najbardziej prestiżowe nagrody w świecie kina w wielu kategoriach. Na czele znalazły się widowiskowa "Diuna" Denisa Villeneuve’a, która otrzymała 10 nominacji oraz "Psie pazury" Jane Campion (12 nominacji). Wśród faworytów były także "Belfast" (7 nominacji) oraz "King Richard: Zwycięska rodzina" (6 nominacji). Żaden z tych tytułów nie zgarnął jednak tej najważniejszej statuetki, czyli dla najlepszego filmu.

Invision/Invision/East News

Oscary 2022: Najlepszy film

"Belfast"

"CODA" [ZWYCIĘZCA]

"Drive My Car"

"Nie patrz w górę"

"Diuna"

"King Richard: Zwycięska rodzina"

"Licorice Pizza"

"Zaułek koszmarów"

"Psie pazury"

"West Side Story"

Oscary 2022: Najlepszy reżyser

Jane Campion, "Psie pazury" [ZWYCIĘZCA]

Kenneth Branagh "Belfast"

Paul Thomas Anderson "Licorice Pizza"

Steven Spielberg "West Side Story"

Ryusuke Hamaguchi "Drive My Car"

Invision/Invision/East News

Oscary 2022: Najlepszy aktor pierwszoplanowy

Javier Bardem, "Being the Ricardos”

Benedict Cumberbatch, "Psie pazury"

Andrew Garfield, "Tick, Tick... Boom"

Will Smith, "King Richard: Zwycięska rodzina" [ZWYCIĘZCA]

Denzel Washington, "Tragedia Makbeta"

Oscary 2022: Najlepsza aktorka pierwszoplanowa

Jessica Chastain, "Oczy Tammy Faye" [ZWYCIĘZCA]

Olivia Colman, "Córka"

Penelope Cruz, "Matki równoległe"

Nicole Kidman, "Being the Ricardos"

Kristen Stewart, "Spencer"

ROBYN BECK/AFP/East News

Oscary 2022: Najlepszy aktor drugoplanowy

Ciarán Hinds, "Belfast"

Troy Kotsur, "CODA" [ZWYCIĘZCA]

Jesse Plemons, "Psie pazury"

JK Simmons, "Being the Ricardos"

Kodi Smit-McPhee, "Psie pazury"

Odbierając statuetkę, Troy Kotsur został drugim niesłyszącym aktorem w historii kina, który został wyróżniony Oscarem.

Oscary 2022: Najlepsza aktorka drugoplanowa

Jessie Buckley, "Córka"

Ariana DeBose, "West Side Story" [ZWYCIĘZCA]

Judi Dench, "Belfast"

Kirsten Dunst, "Psie pazury"

Aunjanue Ellis, "King Richard: Zwycięska rodzina"

Warto zwrócić uwagę na to, że Ariana DeBose jest pierwszą jawnie nieheteronormatywną laureatką Oscara.

FREDERIC J. BROWN/AFP/East News

Oscary 2022: Najlepszy scenariusz oryginalny

"Belfast" [ZWYCIĘZCA]

"Nie patrz w górę"

"King Richard"

"Licorice Pizza"

"Najgorszy człowiek na świecie"

Oscary 2022: Najlepszy scenariusz adaptowany

"CODA" [ZWYCIĘZCA]

"Drive My Car"

"Diuna"

"Córka"

"Psie pazury"

Rex Features/East News

Oscary 2022: Najlepszy film animowany

"Luca"

"Przeżyć"

"Raya i ostatni smok"

"Nasze magiczne Encanto" [ZWYCIĘZCA]

"Mitchellowie kontra maszyny"

Oscary 2022: Najlepszy film międzynarodowy

"Najgorszy człowiek na świecie"

"Drive My Car" [ZWYCIĘZCA]

"To była ręka Boga"

"Przeżyć"

"Lunana: A Yak in the Classroom"

Invision/Invision/East News

Oscary 2022: Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny

"Audible"

"Lead Me Home"

"The Queen of Basketball" [ZWYCIĘZCA]

"Three Songs for Benazir"

"When We Were Bullies"

Oscary 2022: Najlepszy film dokumentalny

"Ascension"

"Attica"

"Przeżyć"

"Summer of Soul" [ZWYCIĘZCA]

"Writing with Fire"

Rex Features/East News

Oscary 2022: Najlepsze zdjęcia

“Diuna" [ZWYCIĘZCA]

"Zaułek koszmarów"

"Psie pazury"

"Tragedia Makbeta"

Janusz Kamiński, "West Side Story"

Oscary 2022: Najlepszy montaż

"Nie patrz w górę"

"Diuna" [ZWYCIĘZCA]

"King Richard: Zwycięska rodzina"

"Psie pazury"

"Tick, Tick... Boom"

Invision/Invision/East News

Oscary 2022: Najlepsza scenografia

"Diuna" [ZWYCIĘZCA]

"Zaułek koszmarów"

"Psie pazury"

"Tragedia Makbeta”

"West Side Story”

Oscary 2022: Najlepsze kostiumy

"Cruella" [ZWYCIĘZCA]

"Cyrano"

"Diuna"

"Zaułek koszmarów"

"West Side Story"

Invision/Invision/East News

Oscary 2022: Najlepsza muzyka oryginalna

"Nie patrz w górę"

"Diuna" [ZWYCIĘZCA]

"Nasze magiczne Encanto"

"Matki równoległe"

"Psie pazury"

Oscary 2022: Najpesza piosenka

"Be Alive" z filmu "King Richard: Zwycięska rodzina", Beyoncé

"Dos Oruguitas" z filmu "Nasze magiczne Encanto", Sebastián Yatra

"Down to Joy" z filmu "Belfast", Jamie Dornan

"No Time To Die" z filmu "Nie czas umierać", Billie Eilish [ZWYCIĘZCA]

"Somehow You Do" z filmu "Four Good Days", Reba McEntire

Invision/Invision/East News

Oscary 2022: Najlepsze efekty specjalne

"Diuna" [ZWYCIĘZCA]

"Free Guy"

"Nie czas umierać"

"Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni"

"Spider-Man: Bez drogi do domu"

Oscary 2022: Najlepsza charakteryzacja

“Książę w Nowym Jorku 2"

"Cruella"

“Diuna"

"Oczy Tammy Faye" [ZWYCIĘZCA]

"Dom Gucci"

Invision/Invision/East News

Oscary 2022: Najlepszy dźwięk

"Belfast"

"Nie czas umierać"

"Psie pazury"

"West Side Story"

"Diuna" [ZWYCIĘZCA]

Oscary 2022: Najlepszy film krótkometrażowy

"Ala Kachuu - Take and Run"

"Sukienka" (Polska)

"The Long Goodbye" [ZWYCIĘZCA]

"On My Mind"

"Please Hold"

Oscary 2022: Najlepszy krótkometrażowy film animowany

"Affairs of the Art"

"Bestia"

"Boxballet"

"Robin Robin"

"The Windshield Wiper" [ZWYCIĘZCA]

FREDERIC J. BROWN/AFP/East News

Choć liczba statuetek dla "Diuny" prawdopodobnie nikogo nie dziwi, to zaskoczeniem może być laureat nagrody dla najlepszego filmu. W odróżnieniu do super produkcji "CODA" nie może pochwalić się wysokim budżetem, dlatego dwa Oscary to ogromny sukces jego twórców. To jednak nie wybory jurorów mogły szokować, podczas nocy w Dolbe Theatre. Wszyscy otworzyli szeroko usta po tym, jak Will Smith spoliczkował na scenie Chrisa Rocka. Jak podobały Wam się decyzje Akademii? Zgadzacie się z jury?