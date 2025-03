Hamdan Ballal, współtwórca nagrodzonego Oscarem filmu dokumentalnego „Nie chcemy innej ziemi”, został brutalnie zaatakowany przez grupę izraelskich osadników w regionie Masafer Yatta na Zachodnim Brzegu. Po pobiciu i odniesieniu poważnych obrażeń Ballal został zabrany przez izraelskich żołnierzy. Od tego czasu jego los pozostaje nieznany, co budzi obawy zarówno wśród rodziny, jak i międzynarodowych aktywistów.

Do incydentu doszło na terenie Masafer Yatta – regionu na Zachodnim Brzegu, będącego miejscem częstych napięć między izraelskimi osadnikami a lokalną społecznością palestyńską.

Podczas pobytu w regionie Ballal przebywał z grupą aktywistów z organizacji Center for Jewish Nonviolence, która działa na rzecz deeskalacji konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Grupa została zaatakowana przez 10-20 izraelskich osadników, którzy mieli być zamaskowani. Napastnicy rzucali kamieniami i kijami, uszkadzając również pojazdy aktywistów.

W trakcie zajścia Hamdan Ballal odniósł obrażenia głowy oraz brzucha. Świadkowie relacjonowali, że Ballal krwawił i wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Mimo interwencji służb ratunkowych, izraelscy żołnierze mieli zabrać Ballala z karetki. Od tego momentu jego los pozostaje nieznany.

Grupa osadników właśnie zlinczowała Hamdana Ballala, współreżysera naszego filmu. Pobili go, ma obrażenia głowy i brzucha, krwawi. Żołnierze wtargnęli do karetki, którą wezwał, i zabrali go. Od tej pory nie ma po nim śladu

– przekazał współtwórca dokumentu Yuval Abraham.