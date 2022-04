Za nami 93. ceremonia rozdania Oscarów . Kto w tym roku zgarnął najważniejsze nagrody przemysłu filmowego? Kogo amerykańska Akademia wyróżniła najcenniejszą złotą statuetką? Tegoroczna galę zdominowała produkcja "Nomadland" - zdobyła nagrodę za najlepszy film, a także aktora i aktorkę pierwszoplanową. Kto jeszcze sięgnął po statuetkę? Zobacz także: Nominacje do Oscarów 2021: Polak z szansą na nagrodę! Oscary 2021 - lista zwycięzców Najlepszy film - "Nomadland" Najlepszy reżyser - Chloe Zhao - "Nomadland" Najlepsza aktorka - Frances McDormand - Nomadland Najlepszy aktor - Anthony Hopkins - Ojciec Najlepsza aktorka drugoplanowa - Yuh-Jung Youn - "Minari" Najlepszy aktor drugoplanowy - Daniel Kaluyya - "Judasz i Czarny Mesjasz" Scenariusz oryginalny - "Obiecująca. Młoda. Kobieta." - Emerald Fennel Scenariusz adaptowany - "Ojciec" - Christopher Hampton Montaż - „Dźwięk metalu” Najlepsze zdjęcia - "Mank" - Erik Messerschmidt Muzyka - "Co w duszy gra" Piosenka - "Fight for You" - Judas and the Black Messiah Film międzynarodowy - "Na rauszu" Film krótkometrażowy - "Two Distant Strangers" Dźwięk - "Dźwięk metalu" Animacja krótkometrażowa - "If anything happens, I Love you" Najlepsza animacja - "Co w duszy gra" Dokument krótkometrażowy - "Colette" Film dokumentalny - "My Octopus Teacher" Efekty specjalne - "Tenet" Scenografia - "Mank" Chloe Zhao wyróżniona nagrodą Oscara za reżyserię filmu "Nomadland". Tu w towarzystwie Brada...