Oscary 2023: Poznaliśmy zwycięzców. Nagroda powędrowała do polskiego filmu?

Oscary 2017 rozdane! Najwięcej Oscarów otrzymał filmowy musical “La La Land” - 6 na 14 nominacji. Początkowo wydawało się, że właśnie ten obraz zgarnął też statuetkę dla najlepszego filmu roku! Ale nie! Choć ogłosiły to już wszystkie światowe agencje, okazało się, że doszło do pomyłki! Oscara za najlepszy film dostał "Moonlight"! Najlepszym aktorem został ogłoszony Casey Affleck , za rolę w “Manchester by the Sea”. Najlepsza aktorka to - zgodnie z przewidywaniami wielu - Emma Stone za rolę w “La La Land” Nagrodę za reżyserię zgarnął Damien Chazelle za “ La La Land ”. To najmłodszy laureat w tej kategorii w historii Oscarów. Oscar za najlepszy scenariusz trafił w ręce twórców “Manchester by the Sea”. Potężna wpadka na Oscarach 2017 Ostatnią, najważniejszą kategorię przedstawiali Warren Beatty i Faye Dunaway. I właśnie na sam koniec uroczystości doszło do wpadki, która z pewnością przejdzie do historii. Jak ogłoszono ze sceny, nagrodę za najlepszy film otrzymał "La La Land". Odebrać ją wyszli producenci: Fred Berger, Jordan Horowitz i Marc Plat. Ich wielki sukces zdążyły już ogłosić wszystkie światowe agencje, gdy... nagle oświadczyli, że to nie im należy się statuetka. W kopercie był bowiem film " Moonlight "! Takiej sytuacji nie było chyba nigdy w historii tych nagród! Część obserwatorów jest przekonana, że była ona wyreżyserowana, by jeszcze bardziej rozgrzać atmosferę wokół nagród. Czy tak było naprawdę? Oscary 2017 - zamieszanie na scenie, po nagrodę wyszli razem twórcy "La La Land" i "Moonlight": Oscary 2017 - pełna lista nagrodzonych NAJLEPSZY FILM "Moonlight" NAJLEPSZY REŻYSER Damien Chazelle - "La La Land" NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY Casey Affleck - "Manchester by the Sea" NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA...