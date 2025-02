Pełna lista zwycięzców Grammy 2025 obejmuje m.in. Kendricka Lamara (nagranie roku i piosenka roku za "Not Like Us"), Beyoncé (album roku za Cowboy Carter), Chappell Roan (najlepszy nowy artysta), Sabrinę Carpenter (najlepszy album pop Short n' Sweet), Charli XCX (Brat jako najlepszy album dance/electronic). Kto jeszcze otrzymał to prestiżowe wyróżnienie? Zobaczcie sami!

Grammy 2025 - oto lista zwycięzców - WYNIKI

Tegoroczna gala wręczenia najważniejszych nagród muzycznych na świecie, Grammy 2025, odbyła się w nocy z 2 na 3 lutego 2025 roku w Crypto.com Arenie w Los Angeles. Na imprezie pojawiły się niemal wszystkie największe, światowe gwiazdy. Kto zaś mógł cieszyć się z wgranej?

Oto lista niektórych zwycięzców nagród Grammy 2025:

Album roku : Beyoncé – Cowboy Carter

: Beyoncé – Cowboy Carter Piosenka roku : Kendrick Lamar – Not Like Us

: Kendrick Lamar – Not Like Us Nagranie roku : Kendrick Lamar – Not Like Us

: Kendrick Lamar – Not Like Us Najlepszy nowy artysta : Chappell Roan

: Chappell Roan Najlepszy album popowy : Sabrina Carpenter – Short n' Sweet

: Sabrina Carpenter – Short n' Sweet Najlepszy album rapowy : Doechii – Alligator Bites Never Heal

: Doechii – Alligator Bites Never Heal Najlepszy album taneczny/elektroniczny : Charli XCX – Brat

: Charli XCX – Brat Najlepszy album rockowy : The Rolling Stones – Hackney Diamonds

: The Rolling Stones – Hackney Diamonds Najlepszy album muzyki latynoskiej pop: Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran

Inne kategorie"

Producent roku (muzyka nieklasyczna) : Dan Nigro

: Dan Nigro Autor piosenek roku (muzyka nieklasyczna) : Amy Allen

: Amy Allen Najlepsze wykonanie pop solo : Sabrina Carpenter – "Espresso"

: Sabrina Carpenter – "Espresso" Najlepsze wykonanie pop duetu/grupy : Lady Gaga i Bruno Mars – "Die with a Smile"

: Lady Gaga i Bruno Mars – "Die with a Smile" Najlepsze nagranie dance/electronic : Justice i Tame Impala – "Neverender"

: Justice i Tame Impala – "Neverender" Najlepsze nagranie dance pop : Charli XCX – "Von Dutch"

: Charli XCX – "Von Dutch" Najlepszy album dance/electronic : Charli XCX – Brat

: Charli XCX – Brat Najlepsze wykonanie rock : The Beatles – "Now And Then"

: The Beatles – "Now And Then" Najlepsze wykonanie metal : Gojira, Marina Viotti i Victor Le Masne – "Mea Culpa (Ah! Ça ira!)"

: Gojira, Marina Viotti i Victor Le Masne – "Mea Culpa (Ah! Ça ira!)" Najlepsza piosenka rock : Annie Clark – "Broken Man"

: Annie Clark – "Broken Man" Najlepsze wykonanie alternatywne : St. Vincent – "Flea"

: St. Vincent – "Flea" Najlepszy album alternatywny : St. Vincent – All Born Screaming

: St. Vincent – All Born Screaming Najlepsze wykonanie rap : Kendrick Lamar – "Not Like Us"

: Kendrick Lamar – "Not Like Us" Najlepsze wykonanie melodyjnego rapu : Rapsody feat. Erykah Badu – "3:AM"

: Rapsody feat. Erykah Badu – "3:AM" Najlepszy teledysk : Kendrick Lamar – "Not Like Us"

: Kendrick Lamar – "Not Like Us" Najlepszy album country: " Beyoncé - "Cowboy Carter"

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Beyonce jest rekordzistką w historii Grammy, ale dopiero w tym roku po raz pierwszy udało jej się wygrać w kategorii "Album roku". Odbierając 35. statuetkę, na scenie towarzyszyła jej córka, Blue Ivy.

