Zamierzanie wokół festiwalu w Opolu trwa. Po tym jak przedostała się informacja do mediów, że władze TVP wybierają artystów z powodu upodobań politycznych, którzy wystąpić mają w Opolu 2017. Inni artyści lawinowo zaczęli wycofywać się ze swoich występów. Z festiwalu w Opolu wycofali się do tej pory Kayah, Kasia Nosowska, Maryla Rodowicz, Audiofeels, Kasia Popowska, Grzegorz Hyży, Kasia Cerekwicka, Michał Szpak, Kasia Kowalska, Andrzej Piaseczny, zespół Kombii, Arek Kłusowski, Lanberry czy Artur Orzech.

Rodzeństwo Młynarskich nie chce, by zorganizowano koncert z piosenkami upamiętniającymi twórczość ich ojca zmarłego niedawno Wojciecha Młynarskiego. Co na to Internauci? Oczywiście śmieją się z całej sytuacji! Zobaczcie MEMY i najlepsze komentarze Internatów w naszej galerii.

