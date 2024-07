Nie będzie koncertu piosenek Wojciecha Młynarskiego na Festiwalu w Opolu? Na oficjalny profilu zmarłego dwa miesiące temu artysty pojawiło się specjalne oświadczenie jego dzieci Agaty, Pauliny i Jana Młynarskich, którzy poinformowali, że o planowanym koncercie utworów ich ojca dowiedzieli się drogą nieoficjalną. W związku z tym dzieci Wojciecha Młynarskiego informują, że recital nie odbędzie się, ponieważ zostało zbyt mało czasu, by zadbać o odpowiednio wysoki poziom występów. Ponadto rodzina zmarłego kompozytora i pieśniarza poprosiła twórców festiwalu o uszanowanie żałoby, która nadal trwa.

Zobacz też: Domy, oszczędności, tantiemy... Znamy testament Wojciecha Młynarskiego. Kto odziedziczy po nim majątek?

Oświadczenie zamieszono na Facebooku, na oficjalnym profilu Wojciecha Młynarskiego.

Zobacz także

OŚWIADCZENIE

W związku ze zbliżającym się 54. Krajowym Festiwalem Piosenki Polskiej w Opolu, z którym nasz Tata był związany przez całe swoje artystyczne życie, czujemy się w obowiązku powiadomić wielbicieli jego twórczości o tym, że o planowanym przez TVP koncercie poświęconym piosenkom Wojciecha Młynarskiego dowiadujemy się jako ostatni, nieoficjalną drogą. Dotychczas ani Fundacja Wojciecha Młynarskiego ani żadne z nas, spadkobierców, nie zostało oficjalnie zaproszone przez TVP do rozmów na temat ewentualnego wykorzystania utworów Wojciecha Młynarskiego, do których prawami dysponujemy. Czasu do Festiwalu pozostało niewiele, pomijając więc wszystkie inne kwestie, nie wyobrażamy sobie, aby w tak krótkim terminie mógł powstać koncert, spełniający wymagania zgodne z artystycznym i profesjonalnym poziomem reprezentowanym przez naszego Ojca. Od jego śmierci minęły zaledwie 2 miesiące. Prosimy o uszanowanie żałoby, w której pozostajemy.

Twórcy Fundacji im. Wojciecha Młynarskiego

Agata, Paulina i Jan Młynarscy