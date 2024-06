Za nami 61. festiwal w Opolu. Ostatniego dnia na deskach legendarnego amfiteatru odbył się koncert z piosenkami autorstwa Janusza Kondratowicza "Zakochani są wśród nas". Jedną z artystek, która miała okazję wystąpić przed publicznością, była Bovska. Zaśpiewała m.in. przebój Haliny Frąckowiak "Dancing Queen", co wywołało burzę wśród internautów i widzów. O co poszło?

Opole 2024: Bovska zamiast Haliny Frąckowiak

Największe hity z tekstami Janusza Kondratowicza podczas ostatniego dnia festiwalu w Opolu zaśpiewały takie gwiazdy jak Kayah, Natalia Kukulska, Anna Maria Jopek, Alicja Majewska, Kasia Moś, Anna Karwan czy Mietek Szcześniek. Nie zabrakło również Roksany Węgiel, która oczarowała opolską publiczność. Niestety, nie wszystkie występy zostały przyjęte tak dobrze, jak ten Roxie. Sporo kontrowersji wywołała za to Bovska. Magda Grabowska-Wacławek, bo tak naprawdę nazywa się gwiazda, na ten wieczór zdecydowała się na suknię z dość głębokim dekoltem, co wywołało poruszenie wśród internautów.

Jednak większe kontrowersje wzbudziła jej interpretacja hitu Haliny Frąckowiak oraz sam fakt, że legendarna artystka nie została zaproszona na festiwal, a jej największe przeboje śpiewali inni artyści. Pod występem Bovskiej na Facebooku czy YouTubie nie brakuje ostrych komentarzy:

Obciach! Żeby nie zaprosić Pani Haliny Frąckowiak? A przecież tyle piosenek zaśpiewano z repertuaru P. Haliny

Niby Opole miało tak łączyć ale jakoś tak dziwnie że nie było pani Haliny wcale ani w wywiadach ani na scenie

To jest jakaś masakra, dlaczego nie zaproszono Pani Halinki Frąckowiak? Jak można tak piękny utwór tak popsuć. Poza tym artystka, która wykonuje ten utwór żyje i powinna Ona go wykonać. Jak można było tak nieroztropnie postąpić. Dno!

Przecież to jakieś nieporozumienie!!! Fałsz, fałsz i zero głosu. Nic dziwnego, że nadrabiała strojem..... Żenada

Wśród krytyki pojawiły się jednak i głosy zachwytu:

Piękna interpretacja Bovskiej

Zjawiskowo! Muzycznie oraz wizualnie!

Świetny aranż, ale podejrzewam że to tylko zdanie nielicznych

Sama Bovska tuż po swoim występie napisała:

Ach, dziękuję. Więcej słów później, bo chwilowo zaniemówiłam z wrażenia po dzisiejszym wieczorze.

A Wy co sądzicie?

Kim jest Bovska? Jakie ma hity?

Warto dodać, że Bovska tego wieczoru została laureatką nagrodą dziennikarzy i fotoreporterów akredytowanych przy festiwalu w Opolu.

Bovska to piosenkarka, autorka tekstów oraz ilustratorka. W 2016 roku ukazał się jej debiutancki album "Kaktus", a tytułowa piosenka jest jej największym przebojem - widzowie doskonale znają go m.in. z czołówki do serialu TVN "Druga Szansa" z Małgorzatą Kożuchowską. Do tej pory wydała 5 albumów, ostatni, "Dzika", w 2023 roku.

