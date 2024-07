Ta lista zdaje się nie mieć końca! Po Andrzeju Piasecznym, Maryli Rodowicz, Michale Szpaku i wielu, wielu innych, kolejne gwiazdy ogłaszają, że rezygnują z udziału w festiwalu w Opolu! O swojej decyzji w tej sprawie poinformowała właśnie Tatiana Okupnik, która miała poporowadzić tegoroczny koncert "Od Opola do Opola" oraz znany zespół Pectus!

Tatiana Okupnik przyznaje, że była to dla niej niezwykle trudna decyzja. Gwiazda znana m.in. z udziału w konkursie Eurowizji, czy Tańcu z Gwiazdami, z opolskim amfiteatrem jest bowiem związana od początku kariery. Jednak zdecydowała...

Cieszyłam się, że wezmę udział w tegorocznym festiwalu i poprowadzę w doborowym towarzystwie koncert "od Opola do Opola" Jednak w związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi segregacji wykonawców podjęłam decyzję o wycofaniu się z prowadzania koncertu. Solidaryzuję się ze wszystkimi w środowisku artystycznym, którzy czują że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca w XXI wieku w wolnym kraju. Jednocześnie życzę nam wszystkim, żeby różnice między nami były powodem do spotkań i rozmów a nie skreśleń - napisała na Facebooku (pisownia oryginalna)

Pierwsze artystyczne kroki stawiałam w Opolu i to miejsce zawsze będzie mi się kojarzyło ze spotkaniami ludzi o różnych przekonaniach i poglądach. Zarówno dla artystów jak i słuchaczy Opole powinno być miejscem, w którym cieszymy się z muzyki, świętujemy, oddajemy hołd wybitnym artystom robiąc to ponad podziałami czy nastrojami politycznymi.

Ci, którzy mnie znają wiedzą dobrze, że nie komentuję publicznie gorących wydarzeń, nie włączam się do dyskusji w mediach społecznościowych i nie mówię głośno o swoich planach czy też decyzjach. Pierwszy raz złamię swoje zasady. Milczeć nie będę, bo tym razem czuję głęboko, że byłoby to równoznaczne z przyzwoleniem na wyrządzanie krzywdy. Tym razem ofiarą padła Muzyka.

Wokalistka nie jest jedyną prowadzącą, która nie wystąpi na tej imprezie. Wcześniej podobną decyzję podjął znany dziennikarz muzyczny Artur Orzech, który miał prowadzić koncert Premier.

Zobacz także

Do długiej listy wykonawców, którzy zdecydowali, że nie zaprezentują się w opolskim amfiteatrze dołączyła też grupa Pectus. Podczas tegorocznego festiwalu zespół miał wystąpić aż w trzech koncertach – 9 czerwca w koncercie Premier, a 11 czerwca w koncercie jubileuszowym Maryli Rodowicz oraz After Party.

Tym razem niestety wygrała polityka, a nie sztuka, czego niezmiernie żałujemy. W wolnej Polsce każdy obywatel ma prawo do własnych poglądów politycznych, czy to lekarz, nauczyciel, czy artysta. Polityka jest bagnem, do którego mimowolnie dzisiaj wciągnięci zostali wszyscy, nawet nasi fani, którzy wcale nie muszą mieć na to ochoty. I to Was drodzy fani przepraszamy, że jednak nie będziemy mogli, w tym dla nas ważnym festiwalu, gdzie 10 lat temu debiutowaliśmy, uczestniczyć. Mamy nadzieję, że spotkamy się na licznych koncertach w całym kraju - napisali muzycy na Facebooku.