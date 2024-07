Opole 2017: Czy Doda zastąpi Andrzeja Piasecznego, który miał w Opolu świętować swój jubileusz 25-lecia pracy na scenie? NIE! Rozmawialiśmy z menadżerem artystki, który zdementował te informacje, ponadto - Doda na swój Instagram wrzuciła plan swojej koncertowej trasy. W czasie trwania Festiwalu w Opolu 2017 gra koncerty w trzech różnych miastach!

Tegoroczny Festiwal w Opolu stoi pod znakiem zapytania. A to wszystko dlatego, że czołowe gwiazdy rezygnują z występu na nim! Zaczęło się od Kayah, która miała zaśpiewać podczas jubileuszu Maryli Rodowicz, na którą TVP ponoć się nie zgodziła. Kiedy Rodowicz i TVP doszli do porozumienia w sprawie doboru artystów na jej recitalu, Kayah i tak postanowiła z niego zrezygnować. Potem ruszyła prawdziwa lawina. Ze swojego udziału w Opolu zrezygnowało mnóstwo artystów - m.in. sama Rodowicz, Kasia Nosowska, Michał Szpak, Grzegorz Hyży, Natalia Szroeder, Pectus i wiele wiele innych!

Podczas Opola swój jubileusz miał również świętować Andrzej Piaseczny. On też zrezygnował:

Do ostatniej chwili miałem nadzieję na to, że tak właśnie się stanie że i tym razem muzyką uda nam się przezwyciężyć tak głęboki podział w naszej Ojczyźnie. Pozwólcie proszę, że dalej będę nosił w sobie tę naiwność, która jest jak mi się wydaje częścią każdej wrażliwej natury. Nie mogę jednak pozostać głuchy, na to co dzieje się wokół tegorocznej edycji festiwalu i wiem, że wielu moich Przyjaciół oczekuje ode mnie gestu solidarności, gestu przyzwoitego człowieka, którym zawsze byłem i będę. Podjąłem zatem decyzję o wycofaniu swojego udziału z 54 KFPP w Opolu. Proszę wszystkich którzy cieszyli się wraz ze mną na mój pierwszy, opolski recital o zrozumienie i wsparcie. Do zobaczenia na koncertach - napisał w sieci.