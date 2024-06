Właśnie wystartował 61. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Tym razem w roli prowadzących możemy zobaczyć Andrzeja Piasecznego oraz Kayah. Już na wstępie wokalistkę ogarnęło ogromne wzruszenie. Wystarczyły dwa słowa, by zrozumieć, że bardzo przeżywa całą sytuację.

Wzruszona Kayah na Festiwalu w Opolu

31 maja o godzinie 20:00 rozpoczął się 61. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, który będzie trwał aż do 2 czerwca. Nie ma wątpliwości, że najbliższe dni upłyną nam pod znakiem wielu emocji i niepowtarzalnych doznań muzycznych. Na dziś TVP przygotowało dla widzów dwa koncerty konkursowe: "Premiery" i "Debiuty – Niemen symfonicznie".

Przez występy poprowadzą nas natomiast Kayah oraz Andrzej Piaseczny. Warto wspomnieć, że duet ten mieliśmy okazję zobaczyć już w roli prowadzących opolskiego festiwalu, a było to aż 26 lat temu! Co ciekawe, po raz ostatni na tym wydarzeniu wokalistkę mogliśmy posłuchać 8 lat temu, ponieważ w 2017 roku odmówiła udziału w jubileuszu Maryli Rodowicz.

Kayah i Andrzej Piaseczny na Festiwalu w Opolu AKPA/Piętka Mieszko

Powrót na opolską scenę po latach wiązał się dla Kayah z ogromnymi emocjami. Po wejściu na scenę ledwo opanowała wzruszenie.

Nie było mnie tu osiem lat. Stęskniłam się!

W kolejnych wyjściach Kayah i "Piasek" nawiązali także do swojego ostatniego wspólnego wystąpienia sprzed prawie 30 lat. Przypomnijmy bowiem, że wokalistka była wówczas w ciąży! Oboje wydają się świetnie odnajdywać we współprowadzeniu Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej, a w pewnym momencie 56-latka rzuciła nawet do kolegi po fachu: "Kocham cię".

Przypominamy, że 31 maja, podczas koncertu "Premier", zobaczymy występy:

Alicji ("Spokojnie Panowie")

Lanberry ("Co ja robię tu")

Józefiny & Skubasa ("Gdy jest brzydko")

Łukasza Drapały ("Nie będziesz sama")

Piotra Cugowskiego ("Cisza przed burzą")

Zabłockiego Osobiście & Czesława Mozila ("Ławeczka")

("Ławeczka") Moniki Lewczuk ("Lekko")

Marcina Sójki ("Dom z piasku")

Tatiany Okupnik ("Wracam")

Jana Górki ("No powiedz mi")

Podczas koncertu "Debiuty — Niemen symfonicznie" usłyszymy natomiast:

Klaudię Marzec

Zalię

Lou Lou Safran

Norbert Wronka

Iga Kozacka

Wojtka Stefanowskiego

Natalię Muiangę

Dominikę Dobrosielską (laureatkę "Szansy na Sukces", jesień 2023)

Linę (laureatkę konkursu Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu)

Alana Cymbalistę (zwycięzcę programu "Szansa na sukces. Opole 2024")

