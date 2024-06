W piątek rozpoczął się 61. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Tym razem w roli prowadzących możemy zobaczyć Kayah oraz Andrzeja Piasecznego. Niestety, wokalistce nieźle się dostało. W sieci pojawia się coraz więcej ostrych komentarzy pod jej adresem, a poszło o jej zachowanie! "Nie wiem co sobą próbuje zaprezentować" - czytamy.

31 maja ruszył 61. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. To dopiero pierwszy z trzech dni, zatem nie ma wątpliwości, że emocji nie zabraknie. Dziś w konkursie "Premier" zwyciężyli Józefina i Skubas! Od początku jednak najwięcej w sieci dyskutuje się na temat Kayah, która już na wstępie ledwo opanowała wzruszenie.

Artystka i Andrzej Piaseczny zostali bowiem prowadzącymi tego wieczora. Co więcej, ostatni raz ich duet w tej roli mogliśmy oglądać 26 lat temu, zatem jest to dla nich niezwykle ekscytujący moment. Wyraźnie widać do szczególnie u Kayah, która drobnymi żarcikami stara się wypaść jak najlepiej. Czy jednak wyszło wręcz odwrotnie?

Okazuje się, że sposób prowadzenia przez wokalistkę festiwalu w Opolu nie przypadł do gustu widzom. Ci prędko dali upust negatywnym emocjom na oficjalnym profilu instagramowym TVP, wytykając gwieździe m.in. nieśmieszne żarty czy przejęzyczenia. Nie zostawili na niej suchej nitki.