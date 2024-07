W sierpniu na antenie stacji TVN Fabuła zadebiutował autorski projekt Oliviera Janiaka - program o nazwie „Fabuluuz”. Premierowe odcinki oglądać można w poniedziałek o godz. 20:00. W show zobaczymy takie gwiazdy jak Adam Małysz, Mary Komasa, Mateusz Banasiuk czy Krzysztof Czeczot.

„Fabuluuz” łączy ze sobą dwa światy – kulturę wysoką z kulturą masową, pokazuje różne formy sztuki, takie jak fotografia, film, muzyka czy rzeźba. Nazwa programu jest wariacją na temat angielskiego słowa: „Fabulous” (bajeczny, fantastyczny, rewelacyjny, wspaniały). Pierwsza część nawiązuje do fabuły, a co za tym idzie do jej bohaterów, których historie są ciekawe i warte poznania. Druga część odnosi się do formy programu, która w swoim założeniu ma być luźna, lekka i nie pozbawiona dystansu. - czytamy w info. prasowej.