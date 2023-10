Olivier Janiak i Karolina Malinowska już od ponad 20 lat są szczęśliwym małżeństwem. Para stanęła na ślubnym kobiercu dokładnie 20 września 2003 roku. Zakochani doczekali się trójki dzieci, a teraz w ich życiu nastąpiło kolejne ważne i jakże piękne wydarzenie. O wszystkim para poinformowała w sieci. Zobaczcie, co się wydarzyło.

Olivier Janiak nie ukrywa dumy z żony i właśnie postanowił pochwalić się jej wielkim sukcesem. Jak się okazało, 40-letnia Karolina Malinowska właśnie ukończyła studia dzienne i to na niezwykle wymagającym kierunku! Była modelka została bowiem magistrem psychologii klinicznej, a cały tok nauki zakończyła z imponującą średnią 4,8. Olivier Janiak z tej okazji zamieścił na swoim Instagramie przepiękny wpis.

Chciałabym to wykrzyczeć całemu światu: JESTEM Z CIEBIE CHOLERNIE DUMNY!!! JESTEŚ NIESAMOWITA !!!! @karolinamalinowska_official prywatnie moja dziewczyna, dziś ukończyła studia dzienne na SWPS z imponującą średnią z całych studiów 4,8 !!! i została właśnie magistrem psychologii. Żadne cyferki jednak i komplementy nie oddadzą uznania jakim ją darzę, bo zrobiła to nie jako dwudziestolatka, a dojrzała kobieta, która wtedy, kiedy inni się uczyli, pracowała na całą rodzinę jeżdżąc po świecie, teraz po latach będąc matką trzech synów, mając na głowie dom i niełatwy czas w życiu, odprowadzała dzieci do szkoły i sama szła na uczelnię prze 5 długich lat, dokonała dla siebie czegoś pięknego i w skali wyzwań niepojętego. Wielki szacunek dla Ciebie Malinko, uznanie wszelkie Pani Magister

- napisał wzruszony Olivier Janiak.