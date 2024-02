Olivier Janiak od lat prężnie rozwija swoją karierę w rodzimym show-biznesie, jednak w mediach społecznościowych zaciekawienie budzi nie tylko ta sfera z jego życia. Fani chętnie zapoznają się również z bardziej prywatnymi ciekawostkami, którymi ku ich uciesze, prezenter chętnie dzieli się w sieci. Tym razem pokazał bardzo wyjątkowy kadr.

Olivier Janiak chwali się synami

W show-biznesie gości od lat, a z roku na rok grono jego fanów tylko się powiększa. Olivier Janiak zaczynał jako model w łódzkiej agencji "Moda Forte", a następnie rozpoczął pracę w TVN w biurze reklamy. Szybko został też prezenterem stacji. Początkowo prowadził program "Big Star Party", a od 2001 roku jest gospodarzem kulturalno-towarzyskiego magazynu "Co za tydzień". Poza tym współprowadził m.in. programy "Co za noc" czy "Dzień Dobry TVN", wakacyjny cykl programów Miss Polonia 2001 i 2003 oraz programy "Kierunek Sopot" i "Projekt plaża", którego był pomysłodawcą.

Prywatnie od 20 września 2003 roku jest mężem modelki Karoliny Malinowskiej i, co ciekawe, do ślubu doszło zaledwie kilka miesięcy od poznania! Mimo to do dziś tworzą szczęśliwy związek, a Olivier Janiak chętnie chwali się ukochaną żoną w mediach społecznościowych. Para doczekała się również trzech synów 15-letniego Fryderyka, 13-letniego Christiana i 11-letniego Juliana.

Instagram@olivierjaniak

Prezenter co jakiś czas wrzuca do sieci również i ich fotki, a teraz pochwalił się kolejną. Pierwszy raz od dłuższego czasu zapozował ze swoimi pociechami, dzięki czemu możemy zobaczyć, że chłopcy powoli stają się mężczyznami! Szczególnie najstarszy Fryderyk zwraca uwagę - chłopak wygląda jak kopia mamy i trudno nie zgodzić się, że w przyszłości będzie łamał dziewczynom serca! Co ciekawe, nastolatek już przerósł swojego tatę!

W komentarzach internauci nie szczędzili ciepłych słów. Są pod ogromnym wrażeniem tego, jak szybko dojrzewają synowie Oliviera Janiaka.

Wyglądacie super! Chłopaki rosną jak na drożdżach, Fryderyk już cię przerósł

Pani Karolina to ma szczęście, bo ma Królewicza i trzech Królewiczów

Ależ znakomita drużyna

Jacy cudni mężczyźni

Swego czasu, w jednym z wywiadów Olivier Janiak sam przyznał, że synowie jego i Karoliny bardzo się od siebie różnią... nie tylko fizycznie, ale i osobowością.

Każdy z naszych synów jest inny, indywidualny, każdy z nich ma inny charakter, więc mam nadzieję, że jest wypadkową naszych cech. Jeden z synów jest bardziej podobny do mojej żony, drugi do mnie, nie tylko pod względem fizycznym, ale też zachowań, ale co najważniejsze, każdy z nich jest indywidualną osobowością - wyznał dla ''Co za tydzień''.

Instagram@olivierjaniak