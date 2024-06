Polsat szykuje nowy program dla singli! Okazuje się, że nowe reality show zastąpi "Love Island" w jesiennej ramówce stacji. Uwielbiany przez widzów program prowadzony przez Karolinę Gilon nie wróci na antenę po wakacjach, ale widzowie zobaczą kolejny format, w którym uczestnicy będą szukać swoich drugich połówek. Znamy szczegóły!

Program "Love Island" już od kilku lat przyciąga widzów przed telewizory. Wiosną mogliśmy zobaczyć dziewiątą edycję programu, a teraz wszyscy fani czekali na informacje o kolejnej odsłonie hitu. Niestety, ostatnio pojawiła się zła wiadomość dla fanów "Love Island"- okazało się wówczas, że w jesiennej ramówce zabraknie randkowego show.

Teraz okazuje się, że Polsat przygotował niespodziankę dla widzów i już zapowiada nowy program typu reality! Producenci rozpoczęli casting do nowej produkcji "Dobry czas na miłość", w której uczestnicy będą szukać miłości. Tym razem jednak w programie pojawią się osoby, które skończyły 38 lat.

Masz 38-55 lat i jesteś singlem lub singielką? Masz dobry kontakt ze swoimi dziećmi, które Cię wspierają, to jest to idealny moment, aby znaleźć bratnią duszę. Chcemy poznać Twoją historię. Zgłoś się do programu

zachęca Polsat.