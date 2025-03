Kiedy Elżbieta Romanowska zastąpiła Katarzynę Dowbor w programie "Nasz nowy dom", widzowie nie byli pewni, jak format będzie kształtował się po zmianach. Na szczęście show nadal pozostało jedną z ulubionych telewizyjnych propozycji Polaków, którzy ponownie mogą śledzić losy rodzin i ich odmienionych żyć. Tej wiosny jednak na widzów będzie czekała kolejna "remontowa" perełka telewizyjna, której prowadzącą została Joanna Koroniewska? A co na to Elżbieta Romanowska? Jej reakcja to hit!

Elżbieta Romanowska o nowym programie Joanny Koroniewskiej. Tyle ma do powiedzenia

Polki i Polacy uwielbiają programy, które skupiają się wokół aranżacji wnętrz czy przeprowadzania remontów. Wystarczy spojrzeć na "Totalne remonty Szelągowskiej" czy "Nasz nowy dom". Tej wiosny z popularnymi formatami konkurować będzie nowa propozycja, którą prowadzi w TVN Joanna Koroniewska. Czy Elżbieta Romanowska, która skradła serca widzów Polsatu, obawia się o swoją pozycję?

W rozmowie z naszą reporterką, Angeliką Bielską, Romanowska jasno wyraziła swoje zdanie na ten temat:

Trudno to mówić o jakiejkolwiek konkurencji (...) każdy z tych programów jest inny, porusza troszkę inną tematykę, więc tu akurat byłabym spokojna - przyznała Elżbieta Romanowska.

Prowadząca "Nasz nowy dom" ma jasny przekaz dla koleżanki po fachu:

Aśka, dasz radę, kto jak nie Ty? - stwierdziła Romanowska.

Elżbieta Romanowska dodała także, że obie panie mają okazję spotykać się na próbach w teatrze - grają bowiem w jednym spektaklu. O czym wtedy dyskutują? Zobaczcie nasze video, by się o tym przekonać! Oglądacie "Nasz nowy dom"?

