Olga Bołądź pojawiła się wczoraj na otwarciu LoveConcept. Włosy & Butik, który został uświetniony prezentacją wiosenno-letniej kolekcji Michaela Hekmata dla Blessus. Gwiazda, która zszokowała swoją nową fryzurą, zaskoczyła świetną stylizacją.

Olga Bołądź miała na sobie ołówkową spódnicę w modny print pochodzącą z kolekcji polskiej marki est by eS. Spódnica ta w LoveConcept. Włosy & Butik kosztuje ok. 240 złotych. Aktorka miała na sobie również top est by eS., która zawiązała z tyłu tworząc modny crop top. Koszulka kosztuje ok. 220 złotych. Olga swój look uzupełniła bransoletkami z kamieni półszlachetnych projektu Piotra Sałaty.

