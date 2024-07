Ola Gintrowska nie będzie reprezentować Polski na konkursie Eurowizji 2016. Artystce nie udało się podbić serc widzów we wczorajszym konkursie eliminacyjnym. Wygrał Michał Szpak i to właśnie on powalczy o zwycięstwo w Sztokholmie. Jednak nie tylko on wzbudził wczoraj ogromne emocje...

Ola Gintrowska jako syrena w eliminacjach do Eurowizji

Oli Gintrowskiej jednak udało się przykuć uwagę swoim nietypowym występem, w czasie którego zaprezentowała się w stroju... syreny! W pewnym momencie show, wokalistka założyła syreni ogon i tej kreacji kontynuowała swój występ. Zainteresowanie wzbudziła cała choreografia Gintrowskiej z udziałem seksownych tancerzy. Bez wątpienia jej wykonanie piosenki "Missing" przejdzie do historii polskich eliminacji do Eurowizji jako jeden z najbardziej oryginalnych. Uważacie, że Ola zaliczyła wpadkę? A może przeciwnie - jej występ przypadł wam do gustu? Zobaczcie zdjęcia z występu artystki i głosujcie w sondzie!

Ola Gintrowska zaprezentowała utwór "Missing".

Artystce na scenie towarzyszyli tancerze.

Piosenkarka zaprezentowała się również w stroju syreny.

Gwiazda chętnie pozowała na ściance, prezentując swoją nietypową kreację.