Podczas "Sylwestra z Dwójką" emitowanego w TVP nie mogło zabraknąć Justyny Steczkowskiej! Artystka wykonała m.in. dobrze znany hit "Dziewczyna szamana", ale fani mieli też okazję usłyszeć nowy utwór, który wokalistka pierwszy raz zaprezentowała na żywo. Jak wypadła Justyna Steczkowska w piosence "WITCH-ER Tarohoro"?

"Sylwester z Dwójką" jak co roku przyciągnął przed telewizory naprawdę szeroką publiczność. Widzowie byli ciekawi, co na podhalańskiej scenie zaprezentują dobrze znane gwiazdy - a ich oczekiwania nie zostały zawiedzione! Na scenie pojawili się m.in. Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk czy Justyna Steczkowska. Ta ostatnia zaprezentowała fanom utwór, który powalczy o występ na tegorocznej Eurowizji - "WITCH-ER Tarohoro". Jak udał się występ?

Sceniczna aranżacja, którą przygotowała Justyna Steczkowska na sylwestrowy wieczór była naprawdę imponująca. Gwiazda postawiła na efektowne show, złożone nie tylko z wrażeń muzycznych, ale też z kreacji i gry świateł. Wykonując najnowszy utwór, artystka postawiła na drapieżną, rock'n'rollową kreację, która nie była jednak pozbawiona elegancji. Czerń, lateks, prześwity - to wszystko sprawiało, że od Steczkowskiej trudno było oderwać wzrok!

Opinie fanów na temat występu Justyny Steczkowskiej były jednoznaczne. Pod nagraniem z sylwestrowego, premierowego wykonania utworu "WITCH-ER Tarohoro" pojawiło się mnóstwo komplementów jednoznacznie wskazujących na to, że fanom piosenka niezwykle przypadła do gustu!