Ola Ciupa zrobi międzynarodową karierę? Dowodów jest kilka! Po pierwsze - modelka i prezenterka stacji muzycznej 4fun.tv jakiś czas temu przeprowadziła wywiad z autorem hitu "Never Go Away" C-Bool'em (emisja już 18 czerwca). Ponadto - Ola poleciała do Istambułu, aby podpisać tam ważny kontrakt reklamowy. Na miejscu czekały ją przymiarki, bo Ola Ciupa wystąpi w sesji modowej znanej tureckiej firmy odzieżowej Kikiriki. Będzie to kampania nie tylko na całą Polskę, ale i całą Europę! Zdjęcia modelki znajdą się we wszystkich krajach europejskich. Sesja odbędzie się za miesiąc, a efekty zobaczymy już wkrótce.

Tymczasem - zobaczcie zdjęcia!

