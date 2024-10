31 października obchodzimy Halloween. Ten zwyczaj związany z dekorowaniem domów, "strasznymi" imprezami i zbieraniem cukierków najhuczniej obchodzony jest w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, ale od wielu lat również w Polsce stał się hitem, a znane osoby prześcigają się w halloweenowych dekoracjach i upiornych strojach, które prezentują w mediach społecznościowych. Do zwolenników tego zwyczaju należą Małgorzata Rozenek, Małgorzata Socha oraz Skolim. A co o Halloween sądzi Joanna Koroniewska? Aktorka nigdy nie bała się poruszać trudnych tematów i tym razem też z pewnością podpadnie zagorzałym przeciwnikom Halloween.

Joanna Koroniewska w rozmowie z reporterem Party.pl poruszyła temat Halloween, który już od lat rozgrzewa przestrzeń publiczną. Haloweenowe zwyczaje mają coraz więcej zwolenników, a dzieci nie ukrywają, że kochają 31 października właśnie za to, że mogą przebierać się za różne postacie i zbierać cukierki, tymczasem przeciwnicy mocno podkreślają, że mamy swoje Święto Zmarłych i to ten dzień powinniśmy obchodzić z należytą powagą i zadumą, odwiedzając groby bliskich, którzy odeszli. Ostatnio o Halloween wypowiedział się Skolim, który nie ukrywa, że wiara w Boga jest ważną częścią jego życia, ale widzi nic złego w tym, że dzieci zbierają tego dnia słodycze. Innego zdania jest Piotr Mróz, który z różańcem w ręku krytykował Halloween.

Teraz Joanna Koroniewska odniosła się do Halloween, budzącego aż tak skrajne emocje w ostatnich latach. Aktorka nie ukrywa, że jej zdaniem, jeśli ktoś chce obchodzić ten dzień w formie zabawy, to nie ma w tym nic złego, ale nie powinno to iść w niebezpieczną stronę:

Czasami jest to dla mnie zatrważające, widząc zakrwawionych ludzi na ulicach i posiadając wyobraźnię, myślę sobie, czy te młode dzieci powinny to oglądać. Jeśli to nie idzie w żadną stronę, w którą nie chcemy, żeby to poszło ja nie mam nic przeciwko, jeżeli to jest zabawa.

powiedziała Joanna Koroniewska