Joanna Koroniewska podczas relacji na InstaStories zwróciła się do swoich fanów i zaprosiła ich do oglądania "Dzień Dobry TVN". Żona Macieja Dowbora w najnowszym nagraniu opublikowanym w sieci nie ukrywała emocji i zdradziła, że "szykuje się coś naprawdę fantastycznego". Sprawdźcie co powiedziała gwiazda!

Joanna Koroniewska pojawi się w "Dzień Dobry TVN"

Joanna Koroniewska wie, jak zaskoczyć swoich fanów. Kilka lat temu aktorka wywołała spore zamieszanie publikując w sieci zdjęcie ze śniadaniówki TVN- Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor pokazali wówczas zdjęcie z "Dzień Dobry TVN", a wszyscy zastanawiali się, czy szykuje się transfer roku. Jak już wiemy, nic takiego się nie wydarzyło, a Maciej Dowbor dalej pracował w Polsacie. Dziś wiemy już, że Maciej Dowbor odszedł z Polsatu i teraz jego fani wciąż zadają sobie pytanie, w której stacji możemy się go spodziewać. Co ciekawe, teraz Joanna Koroniewska podgrzała atmosferę zapraszając widzów do "Dzień Dobry TVN"!

Instagram @joannakoroniewska

Oglądajcie jutro Dzień Dobry TVN! O 9:22 wchodzimy na antenę z... no właśnie... Macie pojęcie co tutaj robimy? napisała gwiazda.

Joanna Koroniewska była bardzo tajemnicza, ale nie ukrywała wielkich emocji związanych z pojawieniem się w "Dzień Dobry TVN". Aktorka nie zdradziła, kto będzie jej towarzyszyć w programie i co zamierza ogłosić.

Kochani nie mogę powiedzieć, kto jest ze mną w środku, szkoda. Nie mogę powiedzieć, co tu się dzieje, ale powiem tylko tyle będzie się działo! Oglądajcie jutro Dzień Dobry TVN. I dowiecie się szczegółów, nie, ale dowiecie się tego najważniejszego bo szykuje się coś naprawdę fantastycznego mówiła Joanna Koroniewska.

Instagram@joannakoroniewska

Jak myślicie, z kim Joanna Koroniewska pojawi się w "Dzień Dobry TVN" i co zamierza ogłosić w śniadaniówce TVN? Myślicie, że na kanapie zasiądzie Maciej Dowbor? My już czekamy na najnowszy odcinek programu!

