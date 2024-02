Joanna Koroniewska zaskoczyła szczerym wyznaniem. Aktorka w wywiadzie dla magazynu "Viva!" opowiedziała o kulisach zakończenia swojej kariery telewizyjnej. Koroniewska zdradziła, dlaczego od dziesięciu lat nie pojawia się w uwielbianym przez widzów serialu "M jak miłość". Dlaczego odeszła z produkcji? Teraz wszystko stało się jasne.

Joanna Koroniewska zrezygnowała z pracy w telewizji ponad 10 lat temu. Wcześniej była znana z roli Małgosi w "M jak miłość", jednak jej priorytety się zmieniły i aktorka postanowiła zmienić swoje życie zawodowe. Fani serialu na pewno mają nadzieję, że aktorka kiedyś powróci do roli Małgosi Mostowiak. Czy można mówić tutaj o poświęceniu kariery dla rodziny? Aktorka ma ku temu wątpliwości.

Wiedziałam, że model rodziny, w którym oboje pracujemy i mamy nienormowany czas pracy, na pewno się nie sprawdzi. Słowo poświecenie brzmi pejoratywnie. To był mój wybór. Nigdy mojemu dziecku niczego takiego nie powiem, bo to była moja świadoma decyzja. Cudne jest to, że mogłam taką podjąć, a zdecydowanie ułatwił mi ją pracujący mąż

- zdradziła w rozmowie z ''Vivą!''.