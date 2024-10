Joanna Koroniewska postanowiła wrócić do największej tragedii w swoim życiu sprzed ponad 20 lat, by uświadomić Polakom, jak ważna jest diagnostyka i badania. Aktorka w młodym wieku straciła swoją mamę, co było to dla niej ogromnym ciosem. Teraz na podstawie doświadczeń ze swojego życia, stara się uświadomić innych.

Reklama

Joanna Koroniewska o największej tragedii w swoim życiu

Joanna Koroniewska jest jedną z najbardziej lubianych aktorek. 46-latka zagrała w wielu znanych produkcjach takich jak "M jak Miłość" czy "Dziewczyna Influencera". Prywatnie razem z mężem Maciejem Dowborem wychowuje dwie córki: Janinę i Helenę. Aktorka publikuje na swoim Instagramie lifestyle'owe i zabawne nagrania, a jej profil śledzi ponad 800 tysięcy osób. Trzeba przyznać, że jej content ma wielki wpływ na Polaków - i nic dziwnego, że mając takie zasięgi aktorka nie boi się poruszać tematów ważnych społecznie.

Ostatnio aktorka pojawiła się na wydarzeniu "Top Model. Moda na badania", gdzie została zapytana przez naszego reportera, czym jest dla niej "moda na badania" i jak to wygląda w jej życiu. Joanna otworzyła się na ten temat i opowiedziała o wielkiej tragedii, która dotknęła ją, gdy miała dwadzieścia parę lat: niestety, w 2000 roku na nowotwór piersi zmarła mama aktorki.

Przeżyłam wielką tragedię w życiu, kiedy w wieku 22-lat będąc tylko z mamą, straciłam jedyną najbliższą mi osobę i od tego czasu nie było zwrotu akcji, nie było nie myślenia o tym, że mogę nie być chora tylko myślenie o tym, żeby zrobić wszystko, żeby tak się nie stało i powiem szczerze, że wprowadziłam modę na całego. (...) Ta moda musi dotyczyć absolutnie wszystkich i musi stać się modne to, żebyśmy się po prostu badali. Myślę, że to się trochę zmienia widzę, chociażby po social mediach. Wiem już jak przedłużyć sobie młodość, jakie sporty uprawiać, żeby było lepiej i wydaje mi się, że my tak zaczynam trochę żyć — powiedziała Joanna Koroniewska.

Co więcej opowiedziała nam Joanna Koroniewska? Koniecznie sprawdźcie w naszym materiale wideo powyżej.

Reklama

Zobacz także: Marianna Schreiber ma żal do Joanny Koroniewskiej. "Nigdy nie zapomnę tego"