Joanna Koroniewska ma grono fanów, które na bieżąco śledzi jej losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Choć pod jej nowymi zdjęciami i nagraniami zazwyczaj pojawia się mnóstwo ciepłych słów od internautów, to niestety często zdarzają się również hejterskie wpisy. Joanna Koroniewska już wielokrotnie udowodniła, że potrafi w cięte riposty i inteligentnie rozprawia się z hejterami. Tym razem postanowiła odpowiedzieć na komentarz "fanki", która stwierdziła, że aktorka "powinna o siebie zadbać, bo wygląda jak babcia".

Joanna Koroniewska odpowiada uszczypliwej internautce. Pójdzie jej w pięty!

Joanna Koroniewska należy do grona gwiazd, które chętnie dzielą się swoim życiem w mediach społecznościowych. Tylko na Instagramie aktorka zgromadziła ponad 828 tys. fanów. W tym miejscu gwiazda razem ze swoim partnerem, Maciejem Dowborem, często zamieszcza humorystyczne filmiki, które bawią widzów do łez. Internauci doceniają Joannę Koroniewską również za to, że aktorka pokazuje się w mediach społecznościowych bez filtrów i upiększaczy. Jej szczerość i naturalność podbiły serca internautów, którzy z niecierpliwością czekają na jej kolejne zdjęcia i nagrania.

Tym razem Joanna Koroniewska zamieściła kolejny humorystyczny filmik, na którym z okazji 10. rocznicy ślubu z Maciejem Dowborem, postanowili założyć swoje ślubne stylizacje. Na nagraniu oczywiście nie brakuje śmiechu i pozytywnej energii, która przypadła do gustu wielu fanom!

Ja się spłakałam ze śmiechu i jednocześnie ze wzruszenia

Wyglądacie rewelacyjnie, to ciuchy się troszkę skurczyły

Uwielbiam Was. Pani Joasiu ma pani piękny uśmiech. Jesteście niemożliwi - piszą fani

Jak to w świecie internetu bywa, niestety znaleźli się też tacy, którzy postanowili zamieścić nieuprzejme komentarze. Z jedną z uszczypliwych internautek, aktorka postanowiła wdać się w dyskusję.

Marnie pani wygląda. Może czas zadbać o siebie - zaczęła ,,fanka''

I wyglądać jak pani? Jednak nie. Dziękuję - odparła Joanna Koroniewska

Internautka jednak nie dawała za wygraną i pozwoliła sobie na jeszcze jeden nieuprzejmy komentarz.

Kobieto Ty wyglądasz, jak moja babcia. Zadbaj o siebie. Taka mała rada ode mnie - napisała internatutka

Wolę jak babcia w wieku prawie 50 lat, niż jak kobieta wygenerowana przez Al - odparła Koroniewska

Instagram/Joanna Koroniewska

Gwiazda opublikowała swoją wymianę zdań z internautką na swoim InstaStories i jeszcze od siebie dodała:

Jakaś totalna miłośniczka zabiegów medycyny estetycznej, ale chyba bardziej filtrów, się uaktywniła i nie daje za wygraną. Jak myślicie? Jaki jest tego powód? Chęć zwrócenia na siebie uwagi czy po prostu smutne życia? - pyta Joanna Koroniewska

Co sądzicie o ripoście aktorki?

