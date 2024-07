Przed Euro 2012 wszyscy zastanawiali się, który utwór zostanie hymnem rozgrywek piłkarskich, które rozgrywały się w Polsce i na Ukrainie. Wybór zaskoczył wszystkich, bowiem na utwór przewodni Euro wybrano "Endless Summer" pochodzącej z Niemiec Oceany. Polacy wokalistkę poznali w XI edycji polskiego "Tańca z gwiazdami".

Oceana postanowiła o sobie przypomnieć wydając teledysk do nowego singla "Thank You". Utwór będzie propozycją wokalistki w preselekcjach do konkursu Eurowizji w którym wystąpi również nasz reprezentant po dwóch latach przerwy.

Brzmi lepiej od "My Słowianie"?

