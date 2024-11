Konkurs Piosenki Eurowizji cieszy się ogromną popularnością również wśród polskiej publiczności. W 2024 roku Polskę reprezentowała Luna z utworem "The Tower" - artystka została wybrana w drodze wewnętrznych preselekcji. Teraz jednak już oficjalnie wiadomo, że wybór reprezentanta Polski na Eurowizję 2025 będzie przebiegał inaczej, a artyści chcący wziąć udział w preselekcjach, już mogą wysyłać swoje zgłoszenia. Jak się okazało, w gronie walczących o wejście do tegorocznych preselekcji jest Oliwia "Lori" Lachnik - uczestniczka 8. edycji "Love Island". W rozmowie z naszym reporterem artystka nie ukrywa swojej ekscytacji.

Eurowizja 2025: Uczestniczka "Love Island" zgłosiła się do preselekcji

Jeszcze przed udziałem w "Love Island", Lori dała się poznać jako uczestniczka muzycznego show TVP2, "The Voice of Poland". Artystka w dalszym ciągu prężnie działa muzycznie i nie zamierza zwalniać tempa. Właśnie w rozmowie z naszym reporterem zdradziła, że zgłosiła swoją kandydaturę do preselekcji na Eurowizję 2025.

Dla mnie preselekcje eurowizyjne i w ogóle sama możliwość pomyślenia o tym, że mogłabym reprezentować Polskę na Eurowizji, jest czymś niewiarygodnym, więc jak tylko zobaczyłam, że taka opcja się wydarzyła, to tak - biorę udział! I samo wydarzenie, jeżeli tylko będę mogła w tych preselekcjach wziąć udział, no to będę najbardziej szczęśliwa na świecie - powiedziała Lori w naszym wywiadzie

Co jeszcze na ten temat zdradziła nam Oliwia "Lori" Lachnik? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

