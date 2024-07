I wszystko już jasne. A w zasadzie prawie wszystko. Właśnie okazało się kto zaśpiewa hymn Euro 2012. UEFA tradycyjnie postawiła na zagraniczną gwiazdę, chociaż w tym przypadku mamy pewne wątpliwości co do jej popularności. Piosenkę na najważniejsze w Europie sportowe wydarzenie zaśpiewa... Niemka - Oceana, którą mogliśmy poznać przy okazji XI edycji polskiego "Tańca z gwiazdami".

Oceana zabłysnęła w Polsce i kilku krajach piosenką "Cry cry", z którą wygrała festiwal w Sopocie w 2009 roku. Teraz przed nią spora szansa na jeszcze większy sukces, a pomóc jej w tym ma utwór "Endiess Summer”, który zbiera wśród internautów tyle samo pozytywnych komentarzy, co i negatywnych. Po przesłuchaniu wydaje nam się, że nie będzie z tego przebój na skalę "Waka Waka" Shakiry czy "Can You Hear Me” Enrique Iglesiasa, ale może się mylimy?

Hymn opublikowała też Coca-Cola, która zamówiła piosenkę "Let’s Get Crazy” u amerykańskiej grupy Gogol Bordello, na którego czele stoi obywatel Ukrainy. Utwór został utrzymany w klimatach country.

Przypomnijmy, że jakiś czas temu swoją piosenkę na Euro 2012 wybrała także Ukraina (posłuchaj: Oto ukraińska piosenka na Euro). Nasi współorganizatorzy postanowili wylansować utwór "Be my guest" na skalę międzynarodową i zgłosili go na festiwal Eurowizji w Baku. Pomysł dobry, bo konkurs śledzi ponad 120 milionów widzów na całym świecie. Jedynie Polska pozostaje w tyle...

Nadal nie wiadomo kto wykona polską piosenkę na Euro 2012. Pojawiają się spekulacje, nazwiska i typowania, ale ciągle okazują się nieprawdziwe. Mamy nadzieję, że nie będziemy ewenementem na skalę światową i wkrótce wybierzemy swojego reprezentanta. Jeśli się nie uda to wiemy już, że argument pt. finansowanie udziału w Eurowizji odpada... (czytaj: Polska nie wystąpi na Eurowizji przez Euro)

