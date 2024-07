Po dwóch latach przerwy Polska wraca na Eurowizję. Pod koniec ubiegłego roku TVP poinformowało, że w Kopenhadze zobaczymy naszego reprezentanta, ale w przeciwieństwie do poprzednich lat, decyzję o piosence podejmą nie telewidzowie a powołana w tym celu komisja. Na giełdzie nazwisk pojawiali się głównie Edyta Górniak (która półoficjalnie potwierdziła informację o negocjacjach), Halina Mlynkova i finaliści "The Voice". Do stycznia bardzo poważnie pod uwagę brano kandydaturę Nataszy Urbańskiej, ale po fali krytyki "Rolowania" zrezygnowano z tego pomysłu.

Na oficjalnej stronie tvp.pl pojawiło się przed chwilą oświadczenie potwierdzające, że Telewizja Pubiczna zdecydowała się wysłać do stolicy Danii Donatana i Cleo. Piosenka która zawalczy o uznanie Europy to przebój "My Słowianie", który w ubiegłym roku był najczęściej odtwarzanym w polskim internecie (ponad 38 milionów odtworzeń na YouTube!). O popularności utworu pisały czołowe zagraniczne media, w tym np. BBC. Przypomnijmy: BBC zachwycone "My Słowianie"

Od kilku tygodni Donatan i Cleo na swoich Facebookach doradzają się fanów w kwestii Eurowizji i tego, w jakim języku powinni zaśpiewać. Dla porównania można także posłuchać anglojęzycznego "Slavic Girls". Większość fanów (w przeciwieństwie do przekonań Cleo) zdecydowanie obstawała przy pierwotnej wersji piosenki i taką też usłyszymy w Kopenhadze. Zobacz: Donatan i Cleo nagrali swój hit po angielsku. Pojadą na Eurowizję?

W naszym sondażu, w którym pytaliśmy o to, kto powinien jechać na Eurowizję, Donatan i Cleo zajęli 3. miejsce po Kamilu Bednarku i Ewie Farnej. Czy z podobnym entuzjazmem polską piosenką przyjmą fani Eurowizji? I co najważniejsze, czy mamy szanse wygrać po raz pierwszy w historii konkurs? Zagłosujcie w naszym sondażu poniżej.

Trzymamy kciuki!

