Maciej Kurzajewski, znany i ceniony prezenter telewizyjny, oficjalnie znalazł się na liście uczestników nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami". Informacja ta szybko rozprzestrzeniła się w mediach, wywołując entuzjazm fanów programu. Dla Kurzajewskiego to zupełnie nowe wyzwanie zawodowe, które pozwoli mu zaprezentować się widzom w zupełnie innej roli. A co na to Paulina Smaszcz? Jest komentarz!

Reklama

Maciej Kurzajewski wśród uczestników "Tańca z Gwiazdami". Paulina Smaszcz komentuje

Decyzja Macieja Kurzajewskiego o udziale w "Tańcu z Gwiazdami", którą ogłoszono w sobotni poranek w "Halo, tu Polsat" nie umknęła uwadze jego byłej żony, Pauliny Smaszcz. Prezenterka udzieliła krótkiego komentarza jednemu z portali, w którym nie kryła rozgoryczenia. Smaszcz użyła mocnych słów, podkreślając, że "nie zna" swojego byłego męża. Jej wypowiedź szybko zyskała rozgłos w mediach, a internauci zaczęli intensywnie komentować relację między byłymi partnerami. Jak wiadomo, ich stosunki nie należą do najcieplejszych, a Paulinę Smaszcz niedługo widzowie zobaczą w show konkurencyjnej stacji, "Królowa przetrwania".

Kiedyś znałam Macieja Kurzajewskiego - ojca moich dzieci, z którym spędziłam 24 lata mojego życia, profesjonalnego dziennikarza sportowego. Teraz nie wiem, kto to jest. Nie znam. Mimo wszystko, życzę powodzenia i zdobycia Kryształowej Kuli - powiedziała ''Plotkowi'' Paulina Smaszcz.

Udział Macieja Kurzajewskiego w "Tańcu z Gwiazdami" wzbudził wiele emocji w sieci. Część internautów kibicuje prezenterowi, widząc w nim osobę gotową na nowe wyzwania. Inni natomiast nawiązują do kontrowersyjnych wypowiedzi Pauliny Smaszcz, co dodatkowo podsyca atmosferę wokół jego decyzji. Myślicie, że Maciej Kurzajewski zdecyduje się odpowiedzieć byłej żonie?

Nadchodząca edycja programu zapowiada się niezwykle emocjonująco. W show, oprócz Macieja Kurzajewskiego, pojawią się również inne znane osobistości świata show-biznesu: wiadomo już, że na parkiecie zatańczą Adriana Borek i Maria Jeleniewska, a wśród tancerek znajdą się Lenka Klimentova i Agnieszka Kaczorowska.

Co ciekawe, w sobotni poranek w śniadaniówce Polsatu ogłoszono, że to właśnie z Lenką Klimentovą Maciej Kurzajewski stworzy duet na parkicie "TzG". Fani natomiast przypuszczali, że może być to Agnieszka Kaczorowska lub ... Katarzyna Cichopek! Niestety ich przewidywania okazały się nietrafione.

Producenci show zapowiadają wiele niespodzianek: czekacie na wiosenną odsłonę "TzG"? My bardzo.

Reklama

Zobacz także: Fani już wiedzą, z kim Maciej Kurzajewski zatańczy w "TzG"? Nie chodzi o Katarzynę Cichopek! "Myślę, że fajnie się uzupełnią"